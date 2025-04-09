Brent petrol Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasının ardından izlediği korumacı ticaret politikalarıyla 20 Ocak'tan bu yana 17 dolardan fazla değer kaybeden Brent petrolün varil fiyatının, Çin'den gelen misilleme adımlarıyla yakın vadede dalgalı seyretmesi bekleniyor.

Trump'ın "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği günde, birçok ticaret ortağından ithal edilen mallara en az yüzde 10 vergi getireceğini açıklamasıyla küresel ticaret savaşlarının derinleşmesi ve petrol talebinin kısıtlanacağına ilişkin beklentiler artarak küresel petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Tarifeler kapsamında ABD yönetiminin Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngörmesi ve ardından Çin'in de ABD’nin tarife artışlarına tepki göstererek ülkeye aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmasıyla, Brent petrol nisanın ilk haftasında yüzde 9'a yakın değer kaybetmişti.

Nisanın ikinci haftasında Trump'ın, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi durumunda, ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulanacağı yönündeki açıklamaları, talebe ilişkin endişeleri artırarak Brent petrolün 7 Nisan'ı yüzde 2,2'lik düşüşle 64,29 dolardan tamamlamasına yol açtı.

Böylece Brent petrol Ağustos 2021'den beri ilk kez 65 doların altına düştü. Aynı gün Batı Teksas türü (WTI) ham petrol de yüzde 2,1 azalarak 60,80 dolara düştü.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın 8 Nisan'da yaptığı açıklamada ise ülkenin ABD gümrük vergisi tehdidine yönelik "kararlı karşı tedbirler alınacağını" bildirmesi, küresel petrol fiyatlarının değer kaybını sürdürmesine yol açtı. Buna karşılık ABD yönetiminin Çin'in misillemesine cevaben açıkladığı yüzde 50 ek tarifenin 9 Nisan'da yürürlüğe gireceğini duyurması da fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturdu.

Aynı gün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5 düşerek 61,36 dolar oldu ve Mart 2021'den bu yana en düşük kapanışı kaydetti. WTI da yüzde 4,8 azalarak 57,90 dolara geriledi.

Fiyatlar bugün ABD ve Çin arasındaki tarife restleşmeleri ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kademeli üretim artışı kararına sadık kalacağı beklentileri arasında düşüş seyrini sürdürüyor.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda bugün 59,97 dolara kadar gerileyerek, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Böylece Donald Trump'ın ABD'de ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasının ardından izlediği korumacı ticaret politikalarıyla Brent petrol 20 Ocak'tan bu yana 17 dolardan fazla değer kaybetti.

TARİFE KARARLARI SONRASI FİYATLAR 10 DOLARDAN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

ABD yönetiminin 2 Nisan'da birçok ticaret ortağından ithal edilen mallara en az yüzde 10 vergi getireceğini açıklamasıyla, küresel ticaret savaşlarının derinleşerek petrol talebini kısıtlayacağı beklentilerinin güçlenmesi Brent petrolün aynı gün yüzde 1'e yakın değer kaybetmesine yol açmıştı.

Ardından, OPEC+ grubunun 3 Nisan'da yaptığı açıklamada kademeli üretim artışı kararına sadık kalınacağını açıklaması da talep daralmasıyla birlikte arz fazlası endişelerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturmuş ve Brent petrol aynı gün yüzde 5'ten fazla değer kaybetmişti.

Böylece Brent petrol Ekim 2023'ten bu yana en büyük günlük kaybını yaşamış, WTI de aynı gün 5,6 değer kaybederek 66,33 dolar seviyesine inmişti.

Söz konusu endişelere ek olarak Çin'in 4 Nisan'da ABD'den ithal tüm ürünlere yüzde 34 ek gümrük vergisi getirileceğini belirtmesi de olası küresel "ticaret savaşı" riskini güçlendirerek petrol fiyatlarının 63,85 dolara kadar gerileyerek Ağustos 2021'den bu yana ilk kez 65 doların altını görmesine neden olmuştu.

Brent petrol aynı günü yüzde 6'ya yakın düşüşle 65,74 dolardan kapatırken, WTI da yüzde 6'dan fazla azalışla 62,10 dolardan tamamlamıştı. Böylece Brent petrol nisanın ilk haftasında yüzde 9,2 değer kaybederek 65,74 dolara gerilemiş ve Ağustos 2021'den bu yana en düşük haftalık kapanışı kaydetmişti.

Böylece Trump'ın tarife kararları ve buna yönelik misillemelerle birlikte Brent petrol 2 Nisan'dan bu yana yaklaşık 13 dolar değer kaybetti.

VARİL FİYATI BUGÜN 60 DOLARIN ALTINA DÜŞEBİLİR

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Jorge Leon, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, petrol fiyatlarında gün içerisinde aşağı yönlü hareketlerin gözlemlenebileceğini belirtti.

Leon, ABD’nin ticaret ortaklarının misilleme önlemlerini değerlendirdiğini ifade ederek, "İlerleyen günlerde petrol fiyatlarının dalgalı seyretmesi bekleniyor çünkü gümrük tarifeleri yürürlüğe girerken ABD'nin ticaret ortakları misilleme önlemlerini değerlendiriyor." dedi.

Olası bir son dakika ticaret anlaşmasının fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine de dikkati çeken Leon, "Bugün fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı görmemiz muhtemel. Brent’in 60 doların altına düşmesi beni şaşırtmaz." değerlendirmesinde bulundu.