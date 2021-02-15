Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, hafta sonu 50 bin dolar seviyesine yaklaşarak yeni zirveyi gördü

Tesla’nın 1,5 milyar dolarlık yatırımıyla başlayan Bitcoin rallisi diğer şirketlerden gelen yatırım planlamaları haberleriyle etkisini hissettirmeye devam ediyor. Bitcoin, pazar günü 49 bin 694 dolara kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı. Yeni haftaya kazançlarının bir kısmını geri vererek yüzde 6,1 düşüşle başlayan Bitcoin’in yıllık yükselişi ise yüzde 60 civarında.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, hedge fonlarıyla başlayan ilgi son dönemde yatırım bankaları va büyük şirketlere yayılıyor. Bitcoin son aylarda Paul Tudor Jones ve Stan Druckenmiller gibi yatırımcılardan destek gördü. Bloomberg’in haberine göre Morgan Stanley 150 milyar dolarlık yatırım birimiyle Bitcoin’e yatırım yapma fırsatlarını tartıyor. ABD merkezli banka BNY Mellon da geçtiğimiz hafta müşterileri için kripto para birimleri hizmeti vereceğini duyurdu.