Hafta sonu kripto paralarda büyük bir düşüş yaşanmıştı. Peki, hafta sonu bitcoin ve diğer kripto paralardaki bu düşüş neden oldu? ICRYPEX’ten Gökçe Çalışkan, bugün Bloomberg TV’de şu yorumları yaptı:
Bitcoin’de cumartesiyi pazara bağlayan gece 20 dakika içinde yüzde 12.5’luk bir düşüş gördük. Oldukça sert bir düşüş yaşanmış oldu.
Neden olduğuna baktığımızda bu düşüşün farklı sebepleri olduğunu söyleyebiliriz.
- Düşüşün başlamasından hemen 1 saat önce twitter’dan yayılan bir haber olmuştu. Bu tweet’te şöyle bir iddia yer almıştı, ‘Amerikan Hazinesi bir çok finansal kuruluş için kripto paraları kara para aklama işlemlerinde kullandığına dair soruşturma açılabilir’. Bu tweet’teki haberin doğruluğu teyit edilmiş değil. Uzman görüşlerine baktığımızda kara para aklamaya dair soruşturmalar Hazine Bakanlığı değil de Adalet Bakanlığı tarafından yapıldığına dair yorumlar da var. Tek bir kaynaktan yayılmıştı bu haber ama bitcoin fiyatında etkili oldu.
- Bu haberin yanı sıra Amerika’dan farklı bir durum daha söz konusu oldu. Geçen hafta da konuşmuştuk. Bitcoin fiyat artışında Coinbase’in halka arzının etkisi olduğuna dair. 14 Nisan’da Amerika’da büyük bir kripto borsası olan Coinbase listelenmeye başlamıştı, halka arzı gerçekleşmişti. Bu haberle birlikte bitcoin’in önderliğinde diğer bütün kripto paralarda bir fiyat artışı söz konusu olmuştu. Bugüne geldiğimizde bu hızlı fiyat artışının arkasından biz beklentilerin satın aldığını görebiliyoruz ve bir düzeltme de bununla beraber gelmiş oldu. Coinbase’in üst düzey yöneticilerinin halka arzdan sonra hisselerini sattıklarına dair de bir haber akışı gerçekleşmişti. Bu da etmenlerden bir tanesi oldu.
- Diğer bir taraftan çokça konuşulan 3. konu da şu oldu. Çin tarafında bitcoin madencilerinin yoğunlukta olduğu bir bölgede yaşanan bir sel nedeniyle buradaki madenciler ağın dışında kaldı. Ve bitcoin ağının güvenliğini sağlayan bilgisayar gücünün Hash Rate’in zorluk seviyesinin ani bir şekilde yüzde 40 düştüğünü gördük. Hash Rate dediğimiz bu zorluk derecesiyle beraber bitcoin fiyatının biz her zaman korele gittiğini biliyoruz. Yüzde 40’lık düşüşle beraber bitcoin fiyatındaki düşüş de beklenebilir olarak yorumlanabilir. Sadece Çin’de yaşanan sel felaketiyle beraber Hash Rate’de yüzde 40’lık bir düşüş yaşanması, bitcoin ağı üzerinde bize Çin dominansını da gösteriyor. Bu da biraz olumsuz olarak yorumlandı bu hafta sonu içerisinde.
- 20 dakika içinde yaşanan düşüş biraz paniğe, korku satışlarına da yol açtı. Pazar günü oldukça kötü bir hava vardı. Bugün baktığımızda daha yeşil bir piyasa görüyoruz. 24 saatlik durumlara baktığımızda hepsi yeşil. Bir toparlanma söz konusu. Bitcoin fiyatı tekrar 57 bin seviyesine çıkmış durumda. Tam anlamıyla da bir toparlanma gerçekleşmiş değil. Bu hafta sonu çıkan bir haber de Çin Merkez Bankası’ndan Li Bo’nun yorumu oldu. Bitcoin’in bir yatırım aracı olarak kullanılması yönelik bir yorum yapmıştı. Bu da bitcoin açısından olumlu bir durum. Önümüzdeki süreçte olumlu haber akışının devam edeceğini düşünüyoruz.
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