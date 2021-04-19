Hafta sonu kripto paralarda büyük bir düşüş yaşanmıştı. Peki, hafta sonu bitcoin ve diğer kripto paralardaki bu düşüş neden oldu? ICRYPEX’ten Gökçe Çalışkan, bugün Bloomberg TV’de şu yorumları yaptı:

Bitcoin’de cumartesiyi pazara bağlayan gece 20 dakika içinde yüzde 12.5’luk bir düşüş gördük. Oldukça sert bir düşüş yaşanmış oldu.

Neden olduğuna baktığımızda bu düşüşün farklı sebepleri olduğunu söyleyebiliriz.