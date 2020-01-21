Dolar güne nasıl başladı?
Cuma günü başlayan ve devam eden satış baskısıyla yeniden yönünü yukarı çeviren Dolar/TL bugün 5,92 seviyesinde yer alıyor. Euro/TL de 6,55’ten işlem görüyor.
Piyasalarda bugün Hazine’nin 3 ay vadeli bono ihalesi takip ediliyor. Öte yandan bugün başlayan Davos Zirvesi de takip edilen konular arasında.
GRAM ALTIN 298 LİRADA
Çeyrek altın alış fiyatı 477,06 lira, satış fiyatı 489,01 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 298,11 lira, satış fiyatı 298,21 lira seviyesinde yer alıyor.
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