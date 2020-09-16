Serbest piyasada 7,4880 liradan alınan dolar, 7,4900 liradan satılıyor. 8,8680 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 8,8700 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4860 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 8,8700 lira olmuştu.