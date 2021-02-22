Kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı bugün yüzde 10 düşüşle 48 bin dolara kadar geriledi.

Bitcoin’de ralli yerini sert düşüşe bıraktı.

Kripto parada düşüş yüzde 10’u aştı. Hafta sonu Bitcoin 58 bin doların üzerini görmüştü. Yeni haftanın ilk gününde Bitcoin fiyatları 48 bin doların altına kadar geriledi.

Bloomberg HT’nin haberine göre, kripto para piyasasında gelinen seviyelerin aşırı olduğuna yönelik endişeler dile getirilmeye başlanmıştı. Bitcoin’de 1,5 milyar dolarlık yatırımıyla fiyatların yukarı çıkmasına destek veren Tesla’nın patronu Elon Musk, bu sefer fiyatların oldukça yüksek göründüğünü belirterek aşağı yönlü harekette temel yönlendiricilerden oldu.

Kripto para piyasasında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 73 birimin değeri düşerken, ilk 10 birim arasında bulunan sekiz birim de düşüş yaşayan para birimleri arasında.