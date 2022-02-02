Gözler TÜİK’in yarın (3 Şubat) açıklayacağı enflasyon rakamlarına çevrildi. Ocak ayı enflasyon beklentisi ne? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki ekonomistlerin beklentisi ne? İşte son tahminler…

Piyasalar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Enflasyon için öncü gösterge olan İstanbul’un enflasyonu ise belli oldu. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul’da ocak ayında aylık enflasyon yüzde 13,78 olurken, yıllık bazda artış yüzde 50,91’e yükseldi. Böylece ocak ayındaki yıllık enflasyon, 2002 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Ekonomistlerden ocak ayı enflasyon tahmini

TÜİK merakla beklenen ocak ayına ilişkin tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ile üretici fiyatları endeksi (ÜFE) verilerini yarın saat 10.00’da açıklayacak. Peki Ocak ayı beklentisi ne?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 48,42

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42’ye yükseleceği hesaplanıyor.

Aralık ayı enflasyonu

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.