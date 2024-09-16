Hazine, 2 ihalede 54,8 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 37,43, bileşik faiz ise yüzde 40,93 oldu.

Nominal teklifin 25 milyar 182 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 16 milyar 709 milyon lira, net satış 16 milyar 941,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 9 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 19 milyar 712 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 12 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 3 yıl (1064 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede reel basit faiz yüzde 4,92, reel birleşik faiz yüzde 4,98 oldu.

Nominal teklifin 10 milyar 90 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 506 milyon lira, net satış 5 milyar 360,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 10 milyar 421 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 6 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 2 ihalede 54 milyar 801,9 milyon lira borçlandı.