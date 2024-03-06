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Morgan Stanley, TCMB faiz indirim beklentisini revize etti

Morgan Stanley, kasım ve aralık aylarında Merkez Bankası'ndan (TCMB) faiz indirimi beklentisini baz senaryosundan çıkardı.

06 Mart 2024 | 09:22
Morgan Stanley, TCMB faiz indirim beklentisini revize etti

Banka, TCMB'den ilk faiz indirimini 2025 yılının ilk çeyreğinde bekliyor. Ekonomist Hande Küçük yazdığı bir notta şubatta beklentiden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası baz senaryosunda değişikliğe gittiklerini aktardı. 

Açıklamada "Enflasyonda genele yayılan ivmelenme, Merkez Bankası'nın enflasyon projeksiyonları için yukarı yönlü risk oluşturuyor. Bu da verilere ve diğer politika tedbirlerine bağlı olarak 2024'ün 2. çeyreğinde politika faizinde yükselişe neden olabilir" ifadesi yer aldı.

Küçük, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon raporu toplantısındaki söylemine atıfta bulunarak TCMB'nin ek faiz artırımından önce mart ayı enflasyon verilerini görmek isteyeceğini belirtti. 

Ekonomist, TCMB'nin "daha uzun süre daha yüksek" faize bağlı kalmasının ve niceliksel, makro ihtiyati sıkılaştırma ile maliye politikasıyla artan koordinasyona daha fazla güvenmesinin daha olası olduğunu düşünüyor. 

JPMorgan da enflasyonun beklentileri aşmasının ardından TCMB'nin nisanda 500 baz puanlık faiz artışı yapmasını beklediğini açıklamıştı.

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