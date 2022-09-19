ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadelede ultra şahin para politikalarını sürdüreceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi, ABD’nin tahvil faizlerini 2008 küresel finans krizi dönemi seviyelerine taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı agresif faiz artırımının yaratacağı resesyon endişeleriyle 89 doların altına geriledi. Yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasıyla Bitcoin, 18 bin 300 dolara düşerek 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Hisse senedi piyasalarında da Fed haftasının ilk işlem gününde satışlar hızlandı.

ABD’de geçen hafta açıklanan verilerin, enflasyon baskısının devam ettiğine işaret etmesi Fed’e ilişkin agresif faiz artışı beklentilerini de artırdı.

Para piyasalarında bu haftaki toplantıda Fed’in politika faizini yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan artıracağı öngörülürken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların tonu merak ediliyor.

Kasım toplantısında ise Fed’in yüzde 29 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 59 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 12 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.

Analistler, Fed’in bu haftaki toplantıda alacağı faiz kararının yanı sıra Powell’ın sözle yönlendirmeleri ile güncellenecek faiz ve ekonomik gösterge tahminlerinin oldukça önemli olduğunu bildirdi.

Yarın başlayacak Fed’in Açık Piyasa Komitesi toplantısı çarşamba günü sona erecek. Fed’in faiz kararı çarşamba günü TSİ 21.00’de yayımlanacak. Fed Başkanı Powell’ın basın toplantısı ise saat 21.30’da gerçekleştirilecek.

ABD’nin tahvil faizleri Fed toplantısı öncesinde yükselişini sürdürüyor

Fed’in sıkılaştırıcı adımlarına devam edeceğine ilişkin beklentiler piyasalarda tansiyonu artırdı.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3,51’le 2011’den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, ABD’nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 3,52 ile son 8 yılın, ABD’nin 5 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,68 ile son 14 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

ABD’nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3,95’le 2007’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, enflasyon baskısının devam etme ihtimali yatırımcıların tahvillerden kaçışını hızlandırıyor.

Dolar endeksi 20 yılın zirvesine yakın

Şahinleşen Fed’e ilişkin beklentiler dolar talebini artırırken, buna paralel dolar endeksi 110’la son 20 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

Cuma günü yüzde 0,7 artışla günü 1.676 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.667 dolardan, gram altın 980 lirandan işlem görüyor.

Dolar 18,29 liradan, Euro 18,33 liradan satılıyor.

Brent petrolün varil fiyatı 89 doların altına düştü

Petrol fiyatları, ABD başta olmak üzere merkez bankalarının yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarını sürdüreceği, bu durumun da ekonomileri resesyona sürükleyeceğine ilişkin endişelerle gerilemeye devam ediyor.

Dün günü 91,35 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 16.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,87 azalarak 88,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,91 dolardan alıcı buldu.

Bu hafta kararlarını açıklayacak olan ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası’nın toplantıları öncesinde petrol piyasalarının fiyat düşüşlerinin sürmesi bekleniyor.

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,79 azalarak 30.578,49 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,91 azalışla 3.837,92 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,96 kayıpla 11.338,41 puana indi.

Bitcoin, 3 ayın en düşüğünü gördü

Bu hafta gerçekleştirilecek önemli merkez bankalarının toplantıları öncesinde yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınması, Bitcoin fiyatının 3 ayın en düşük seviyesine inmesine neden oldu.

Analiz şirketi Coinmarketcap’in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 7 düşerek 900 milyar dolara kadar indi.

Bitcoin, bugün yüzde 7’ye yakın değer kaybıyla 18 bin 300 dolara inerek 3 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 17.14 itibarıyla 19 bin 1640 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinin devam etmesi, diğer kripto para birimlerinde de sert kayıplar yaşanmasına sebep oluyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ve son bir haftada yüzde 25’ten fazla değer kaybederek 1.300 doların altını gören Ethereum da şu dakikalarda 1.351 dolarda.