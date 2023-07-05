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Piyasalarda gündem yoğun: İşte saat saat takip edilecek veriler

Küresel piyasalar, artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlerken, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağına yerleşti.

05 Temmuz 2023 | 09:23
Son Güncellenme: 05 Temmuz 2023 | 10:11
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Piyasalarda gündem yoğun: İşte saat saat takip edilecek veriler

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılar günden güne güçlenirken, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında "şahin" adımlarına devam etmesi bekleniyor.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin Banka'nın gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerini azaltması beklerken, varlık fiyatlarında da oynaklığı azaltacağı tahmin ediliyor.
 

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin de yıl sonuna kadar atılacak adımlara yönelik beklentileri daha da netleştirebileceği tahmin ediliyor.

New York borsasında dün tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmezken, ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa ve Asya borsaları 

Avrupa'da enflasyon ve resesyon endişesi varlık fiyatlarını baskılamaya devam ederken, Fransa'da devam eden olaylar da risk iştahını baskılamayı sürdürüyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,26, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,21 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Asya'da pay piyasaları yeni güne karışık seyirle başlarken, Çin ekonomisine yönelik endişeler artmaya devam ediyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 57,1'den 53,9'a, Japonya'da da 54,2'den 54'e indi.

Analistler, halihazırda Çin'de imalat sanayi tarafında görülen daralmanın yanı sıra hizmet sektöründe de gerilemenin ortaya çıkmasıyla bölgede risk iştahının ciddi oranda azaldığını söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 geriledi.

Yurt içi piyasalar 

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 azalışla 6.003,90 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.076,72 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla 26,0007'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,0620 seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,91 artmasını bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde TÜFE ve ÜFE, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI, ABD'de Fed toplantı tutanakları ve mayıs ayı fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 5.900 ve 5.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı TÜFE

10.00 Türkiye, haziran ayı ÜFE

10.55 Almanya, haziran ayı hizmet ve bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı hizmet ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, haziran ayı hizmet ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı ÜFE

17.00 ABD, mayıs ayı fabrika siparişleri

21.00 ABD, Fed toplantı tutanakları

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