Piyasalarda haftanın ilk rakamları! Gram altın çıkış yaptı
Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 5,89 seviyesinde başladı.
Merkez Bankası’nın geçen Perşembe günü 75 baz puanlık faiz indiriminin agresif bulunmaması nedeniyle dolar 5.89’dan 5.84’e gerilemiş, ancak yeniden 5.90 sınırına yükselmişti.
Euro/TL de 6,53 seviyesinde yer alıyor.
BORSA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, açılışta 404,72 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 121.879,47 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,39 yükseliş kaydetti.
GRAM ALTIN 295 LİRAYA ÇIKTI
Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 295,5 lirada yer alıyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 480 lira, Cumhuriyet altını da 1.977 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.559,56 dolardan işlem görüyor.
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