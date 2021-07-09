Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 15,64 oldu. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 8,95’ten 8,99’a yükseldi.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 56 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayına ilişkin “Piyasa Katılımcıları Anketi”ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 0,75 olan temmuz ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,17’ye yükseldi. Bir önceki anket döneminde yüzde 14,46 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 15,64 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,12’den 12,62’ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10,16’dan yüzde 10,43’e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,95’ten 8,99’a yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 9,34 oldu.

Bir önceki anket döneminde 25,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 24,7 milyar dolara indi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi de 22,4 milyar dolardan 21,3 milyar dolara geriledi.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 19

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 4,9’dan yüzde 5,8’e yükselirken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4’te sabit kaldı.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi ve TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu beklentisi de yüzde 19 olarak kayıtlara geçti.