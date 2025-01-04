3,4 trilyon TL ciroya ulaştı: Bu yıl hedef 5 trilyon TL

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-Ticaret sektörünün 2024'te 3,4 trilyon liralık ciro hedefine ulaştığını ve bu yılki hedeflerinin 5 trilyon lirayı aşmak olduğunu belirterek, "Asıl büyük hedefimiz, e-ihracatı küresel ölçekte çok daha güçlü konuma getirmek; 2025, e-ihracatta rekorların kırılacağı bir yıl olacak" dedi.

Çevikoğlu, AA muhabirine, e-Ticaret sektörünün 2024 yılı gerçekleşmeleri ve 2025 hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son yıllarda yaşanan küresel değişimlerin, alışveriş alışkanlıklarında köklü dönüşüm yaratarak tüketicilerin e-Ticaret platformlarına hızla adapte olmasını sağladığına işaret eden Çevikoğlu, bu dönüşümün sektöre, dijital ticaret ekosistemine duyulan güvenin artmasıyla kalıcı ivme ve büyüme kazandırdığını söyledi.

Çevikoğlu, e-ticaretin ülke ekonomilerinin büyümesinde itici güç haline geldiğine dikkati çekerek, "Türkiye, bu alanda bölgesel lider olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Alışveriş kampanyalarının yıl geneline yayılması sadece tüketici ilgisini artırmakla kalmadı, aynı zamanda sektörel istikrarı destekleyen büyüme modeli ortaya koydu" diye konuştu.

Geçen yılın en yüksek satış hacminin, Sevgililer Günü ile eğitim-öğretim döneminin başladığı eylül ve alışverişin zirveye ulaştığı kasım aylarında kaydedildiğini anlatan Çevikoğlu, "Sektör olarak ciroda 3,4 trilyon liralık yıl sonu hedefimizi başarıyla gerçekleştirdik, bu yıl çıtayı 5 trilyon liranın üzerine taşımayı hedefliyoruz. Asıl büyük hedefimiz, e-ihracatı küresel ölçekte çok daha güçlü konuma getirmek; 2025, e-ihracatta rekorların kırılacağı bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.

'E-İHRACATTA ODAĞIMIZ KOBİ'LER OLACAK'

Çevikoğlu, yurt dışı satışlarda büyük firmaların oldukça başarılı olduğunu ancak esas odaklarının küçük işletmeler olacağını dile getirdi.

Ticaret Bakanlığının bu alanda sunduğu kapsamlı desteklerin önemine işaret eden Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"KOBİ'lere, pazar yeri bulma, yurt dışı satış, pazar yerleriyle bağlantı kurma ve ülkelere göre ürün tercihleri gibi bilgi desteklerinin yanı sıra influencer işbirlikleri, elleçleme, reklam ve depolama gibi alanlarda finansal destekler sağlanıyor. 'Her masaya bir Türk malı koymak' amacıyla yerel işletmelerimizi dünya çapında tanınır hale getirmek istiyoruz. Bu yalnızca ticaret hedefi değil, aynı zamanda ülkemizin kültürel zenginliklerini ve üretim gücünü dünyaya anlatmanın yolu."

Çevikoğlu, Türkiye'nin e-ihracattaki başarısını artırmanın, uluslararası marka değeri açısından da kritik öneme sahip olduğunu belirterek, bu vizyon doğrultusunda tüm paydaşların birlikte çalışmasının önemli olduğunu söyledi.

'DESTEKLERLE KÜÇÜK İŞLETMELERİN GÜCÜ ARTACAK'

Küçük işletmeleri güçlendirmenin, sadece ekonominin büyütülmesi değil, yerel değerlerin dünya vitrinine taşınması anlamına da geldiğini vurgulayan Çevikoğlu, "Bu, Türkiye'nin hikayesini uluslararası arenada anlatmamız için bir fırsat. E-ihracatta her küçük adım, ülkemizi küresel ticarette bir adım daha yukarı taşıyacak. Bu yüzden bu alana yapılan her yatırım sadece bugünü değil, geleceği şekillendiren bir adım olacak. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen desteklerin artırılarak devam etmesiyle küçük ölçekli işletmelerin küresel pazarlardaki gücünün daha da artması bekleniyor." dedi.

Çevikoğlu, Ticaret Bakanlığınca 2028 yılı için belirlenen 375 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda e-ihracatın ihracattaki payının yüzde 10 seviyesine çıkarılmasının planlandığını aktararak, şunları paylaştı:

"Biz de bu hedefe katkı sağlamak amacıyla önümüzdeki 5 yılı en verimli şekilde değerlendirerek e-ihracatta 37,5 milyar dolar seviyesine ulaşmayı planlıyoruz. Geçen yılı yaklaşık 7 milyar dolar ciroyla tamamlaması öngörülen e-ihracatı, bu yıl sonuna kadar 10 milyar doların üzerine çıkarmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."