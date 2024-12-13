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Deri ihracatındaki düşüşün hızı yavaşladı

Deri sektörünün ihracatta yıla yüzde 30'lara varan düşüşle başlamasına karşın yıl sonuna doğru bu oranın yüzde 18'e gerilediğini belirten sektör temsilcileri düşüş hızındaki yavaşlamayı pozitif değerlendiriyor.

13 Aralık 2024 | 10:04
Deri ihracatındaki düşüşün hızı yavaşladı

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından Antalya'da düzenlenen 13'üncü Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı kapılarını açtı. Deri sektöründeki Türk firmalarının temsilcilerini yurt dışı pazarların temsilcileriyle bir araya getiren fuar, 14 ülkeden bine yakın alıcı ve Türkiye'den 68 firmayı Antalya’da buluşturdu. 12-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek fuar, içeride yükselen maliyet baskısı ile düşük döviz kurunun ihracatta yarattığı tahribatın arasına sıkışan deri sektörü için moral olma niteliğinde.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, içeride maliyetlerin yükselmesine karşın döviz kurunun düşük kalması sebebiyle Türkiye'nin deride rakiplerine göre çok pahalı kaldığını söyledi.

RUSYA, UKRAYNA ETKİSİ

Türkiye'nin hedef pazarları olan Rusya ve Ukrayna'daki durumun da sektörü olumsuz etkilediğini belirten Karaca, yıl başında bunun etkilerini çok fazla hissettiklerini ve ihracatta yüzde 30'lara varan düşüşler yaşandığını kaydetti. Yıl sonuna doğru ise bu düşüşü yüzde 18'lere çekmeyi başardıklarını ifade eden Karaca, "Düşüş hızında bir yavaşlama var ve biz buna artık pozitif yönde, sektör yükselişe geçti diye bakıyoruz. Buradan da aşağı düşeceğimizi ben tahmin etmiyorum" dedi.

KİLOGRAM İHRACATI YÜKSEK

Deri ve deri konfeksiyon sektörünün Türkiye ihracatı açısından son derece önemli sektörler olduğunun altını çizen Karaca, 2022 yılında 2 milyar doların üzerine çıktıklarını hatırlattı. Deri konfeksiyonunda kilogram başı ihracatın 200 dolar olduğunu ve mücevher sektöründen sonra ikinci sırada olduklarını vurgulayan Karaca, "Türkiye'nin kilogram başı ihracatı ise sadece 1,70 dolar. Biz katma değerli ürün yapıyoruz, mesleğimizin ne kadar kıymetli olduğunu ve Türk ekonomisine ne kadar katkı sağlayacağımızı biliyoruz. Sonuçta 200 dolar ortalama ile bir ürün satıyorsunuz. Bunu yüzde 10 daha fazla satsanız Türkiye ekonomisine etkisini görebilirsiniz" diye konuştu.

FUAR SEKTÖRÜ DİRİ TUTUYOR

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Cengiz Sarıgül de Türkiye'deki maliyetlerin yüksekliğine vurgu yaparak ilk kez iş gücü maliyetlerinin ham madde maliyetinin üzerine çıktığını söyledi. Sektörün bu zor günlerinde Antalya'da düzenlenen fuarın büyük bir enerji yarattığını ve sektöre moral verdiğini belirten Sarıgül, "Sektör kendisini bu fuarla diri tutuyor. Biz aslında müşterimize de iyilik yapıyoruz. Hepsini bu fuara getirerek hem kendimiz o enerjiyi dik tutuyoruz hem de onları enerjik tutmaya çalışıyoruz. Fuarı her altı ayda bir düzenliyoruz. 4-5 bin tane yeni model sunuluyor. Fuarımız bugün başladı ve 14 ülkeden yaklaşık bin alıcı geldi. Türkiye'den de 68 firmayız. Normalde mal almayacak insanlar bile buraya gelip o havayı ve çeşitliliği görünce sipariş veriyor" dedi.
 

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