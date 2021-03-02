Kovid-19 pandemisi sigorta sektörünün dinamiklerini de etkiledi. Sektör, Covid-19 tedavi teminatını kapsama aldığını duyurduktan sonra özel sağlık sigortasına olan taleplerin artacağı öngörülüyordu. Ancak esas büyüme özel sağlık sigortasında değil Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda (TSS) yaşandı. Pandemi öncesine kıyasla TSS’da yüzde 51.7 lik bir büyüme gözlendi.

SGK tarafından ödenmeyen veya ücret limitlerinin üzerinde yer alan tedavi masraflarını karşılamak amacıyla uygulamaya alınan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın pandemi öncesine kıyasla yüzde 51.7’lik bir büyüme gösterdiğini söyleyen Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, özel sağlık sigortası yerine Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda yaşanan bu artışta primlerin uygunluğunun etkili olduğunu belirtiyor.

Yılsonuna kadar TSS’de yaşanan büyüme eğrisinin devam edeceğini öngören Gür, “Pandemi bize neleri önceliklendirmemiz gerektiğini hatırlattı. Sektör bugüne kadar, trafik ve kasko konuşmaktan sağlık sigortası konuşmaya yeterince vakit ayıramıyordu. Artık, sağlık sigortalarında yaygınlaşma ve hizmette kaliteyi artırmaya odaklanılacak” diye ekledi.

LİMİTLER DAHA VERİMLİ KULLANILIYOR

Gür, şöyle devam etti:

“TSS, özel sağlık sigortalarından farklı olarak SGK üzerinden işleyen bir sağlık sigortası türü. Hem SGK hem de sigorta şirketi ile anlaşması olan kurumlarda geçerli. Sigortalı hastaneye gittiğinde dosyası ilk önce SGK’dan açılır. SGK’nın ödediği rakamın aşan kısmı da sigorta şirketi tarafından karşılanır. Sigortalı sadece devletin belirlediği 15 TL katkı payını öder.”

TSS’da sigorta şirketlerinin anlaşmalı kurum ağının genişlemesinin de bu ürünü ön plana çıkarttığını ifade eden Gür , “Özel sağlık sigortalarında kişiler poliçe limitlerini daha hızlı doldururken, TSS’da ilk önce SGK’dan onay alındığından limitler daha verimli kullanılıyor” diyor.