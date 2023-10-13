Yeni teknolojilerini tanıttı

Karbon nötr olma hedefini benimseyen ve 2050 yılına kadar sera gazı salınımlarını yüzde 47’ye varan oranda azaltma taahhüdünde bulunan RUSAL, düşük karbonlu alüminyum üretimiyle stratejik sektörlerin karbon nötr hedeflerine de katkı sağlıyor. Dünyanın en büyük düşük karbonlu alüminyum üreticisi RUSAL tarafından geliştirilen ve 2017 yılından bu yana müşterilere sunulan düşük karbonlu alüminyum markası ALLOW, alüminyum üretiminde yüzde 98’den fazla oranda yenilenebilir hidroenerji kullanılması sayesinde müşterilerin, ürünlerinin karbon ayak izini belirlenen standartların çok altında karbon salınımlarıyla azaltmalarına olanak tanıyor. İzabe işleminde bir ton alüminyum başına karbon ayak izi 4 ton CO2/tondan az olan ALLOW ürünleri, bir ton alüminyum başına 12,5 ton CO2/ton olan dünya ortalamasından yüzde 65 oranda daha düşük karbon ayakizi sunuyor.

RUSAL'ın ALLOW ürünleri alt sektör üreticilerinin Sınırda Karbon Düzenlemesi kapsamında rekabet güçlerini artırmaları açısından hayati önem taşıyor

AB’nin, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda karbon salınımı düşük ürünlere geçiş yapmak için ithalat ve ihracatta belli emisyon standartlarını içeren Sınırda Karbon Düzenlemesi, 1 Ekim 2023’te devreye girdi. Mekanizma kapsamında, AB'ye ithal edilen mallar, karbon ayak izine dayalı olarak 2026'dan 2034'e kadar kademeli olarak uygulanacak bir vergiye tabi tutulacak. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması başlangıçta, üretimi karbon yoğun olan ve karbon kaçağı riski en yüksek olan çimento, demir ve çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen gibi belirli malların ve seçilmiş öncül maddelerin ithalatına uygulanıyor.

ALUEXPO Fuarı’nda açıklamalarda bulunan RUSAL Türkiye Direktörü İhsan Kösoğlu, şunları söyledi: “Alüminyum enerji geçişi için kritik öneme sahip bir metaldir. Birçok yeşil teknoloji, alüminyumun daha fazla kullanılmasını gerektiriyor. Elektromobilite, güneş ve rüzgar enerjisi üretimi, çevre dostu bina inşaatı, paketleme gibi alanların tümünde çeşitli bileşenler için alüminyum kullanımı gerekiyor. Yalnızca güneş enerjisi ve elektrikli araçların önümüzdeki on yılda 14 milyon tonun üzerinde alüminyum için yeni bir talep yaratması bekleniyor. Alüminyum alt sektöründe tüketilen önemli miktarda elektrik göz önüne alındığında, güç kaynaklarının karbondan arındırılması dolaylı salınımların azaltılmasına yardımcı olacaktır. RUSAL sektörün en düşük karbonlu alüminyum markası ALLOW’u sunuyor. Hidroelektrik enerjinin kullanımıyla, endüstri ortalamasının çok altında karbon ayak izine sahip alüminyum üretebiliyoruz. ALLOW ile birlikte geleceğin üretim standartlarını belirliyoruz. Otomotiv, tüketim malları, ambalaj malzemeleri ve inşaat başta olmak üzere ülkemiz dış ticareti ve ekonomisi için stratejik öneme sahip tüm sektörlerde üretim standartlarını karşılayan alüminyum üretiyor, düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekliyoruz. RUSAL, 2000 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük işlenmemiş alüminyum ve alüminyum filmaşin tedarikçisidir. Bu 23 yılda ortalama pazar payımız yüzde 40 civarında olmuştur. Türkiye'deki alüminyum satışlarımızın neredeyse tamamı düşük karbonludur. Türkiye'de uzun vadeli işbirliklerimizi geliştirmeye devam ediyor, Türk üreticilerinin ihracat pazarlarındaki başarılarına destek olmaktan gurur duyuyoruz."

RUSAL, ALLOW markası altında 3,5 milyon tonun üzerinde alüminyumun üretimi ve satışını gerçekleştiriyor

RUSAL, ALLOW markalı 3,5 milyon tonun üzerinde metalin üretimi ve satışını gerçekleştiriyor. Çin dışındaki düşük karbonlu alüminyum arzının yaklaşık %25'ini temsil eden RUSAL, aynı zamanda endüstri paydaşlarıyla işbirliği içinde alüminyum endüstrisini karbondan arındırmak için sektör çapındaki girişimlere de liderlik ediyor. RUSAL, doğayı korumaya odaklı vizyonuyla alüminyum sektöründe düşük karbon uygulamalarına ilişkin farkındalığın artırılması yönünde çalışmalarına devam ediyor.