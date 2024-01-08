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YEO duyurdu, ABD'de güneş enerjisinden elektrik üretecek

Yenilenebilir enerji ve enerji teknolojileri markası YEO; Romanya ve İtalya’daki projelerinden sonra ABD'de Georgian Power Company ile 62 MWp kapasiteli güneş enerji santrali yatırımı için şirket kurduğunu açıkladı. Açıklamaya göre YEO’nun iştiraki YEO Enerji Yatırımları, projenin inşaat, mühendislik ve devreye alma işini de anahtar teslimi üstlenecek

08 Ocak 2024 | 16:46
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YEO duyurdu, ABD'de güneş enerjisinden elektrik üretecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre YEO Teknoloji’nin yüzde 100 iştiraki olan YEO Enerji Yatırımları A.Ş., ABD'nin Georgia eyaletinde 62 MWp kapasiteli bir güneş enerjisi santrali yatırımı için şirket kurdu. YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ve ABD'li yerel şirketin hisseye sahip olacağı ortaklıkta YEO Teknoloji A.Ş. aynı zamanda projenin inşaat, mühendislik, devreye alma dahil anahtar teslim işlerini üstlenecek.

2044’e kadar elektrik satacak

Açıklamada şu bilgiler verildi: "Georgia Eyaleti yerel elektrik dağıtım ve perakende şirketi olan Georgian Power Company ile 2044 yılına kadar geçerli elektrik alım sözleşmesinin imzalanması için süren görüşmelerin 2024’ün ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor".

YEO, ekim ayında Romanya’da 18,5 MWp kapasiteli güneş enerjisi santralini (GES) üretime almıştı. Şirket geçtiğimiz günlerde İtalya’nın Bressana bölgesinde kurulu gücü 7,4 MWp olan GES projesi yatırımına başladığını açıkladı.

Hedef 2030’da 1 GW kapasite

YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız, yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu: “YEO olarak dünyanın farklı coğrafyalarındaki ofislerimiz ve iş yapma kabiliyetimizin yanında teknoloji geliştirici ve yatırımcı kimliğimizle de büyüyoruz. Yenilenebilir enerji alanında global oyuncu olma yolunda ABD pazarında yeni adımlar atmaktan dolayı mutluyuz.”
 

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