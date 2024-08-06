ARA
DOLAR
33,59
0,71%
DOLAR
EURO
36,71
0,50%
EURO
GRAM ALTIN
2576,40
-0,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
9881,23
-0,12%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Akfen Yenilenebilir Enerji'den yeni yatırım açıklaması

Akfen Yenilenebilir Enerji, yatırım sürecindeki toplam 102 megavat kurulu güce sahip 5 rüzgar enerjisi santralinin (RES) ek kapasite artış projelerine ilişkin tüm sözleşmelerinin imzalandığını ve inşaat süreçlerinin başlatıldığını duyurdu.

06 Ağustos 2024 | 18:46
Akfen Yenilenebilir Enerji'den yeni yatırım açıklaması

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ek kapasite artış projelerinin tüm sözleşmeleri (türbin tedarik, teslimat, kurulum ve devreye alma, 15 yıllık servis emreamadelik, elektrik ve inşaat işleri sözleşmeleri) imzalanarak inşaat süreçleri başlatıldı.

Bu kapsamda, şirketin daha önce açıkladığı 3 yıllık yatırım programı dahilindeki birinci aşama yatırımlarının inşaat süreci başlamış oldu.

Türkiye'nin enerji güvenliğini artırırken, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eden bu yatırımların hayata geçirilmesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan yatırım teşvikleri kapsamında 3 yıl süreyle KDV, gümrük ve damga vergisi istisnası destek unsurlarından yararlanılacak. Söz konusu yatırımların ilave borçlanma yapılmaksızın tamamlanması planlanıyor.

Daha önce duyurulan hibrit GES yatırımları 2024 sonunda, RES ek kapasite artış yatırımları ise 2025'in son çeyreğinde tamamlanacak ve şirketin toplam kurulu gücü 887 megavat kapasiteye ulaşacak.


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2576,4 -0,32%
  • ALTIN ONS 2385,91 -1,02%
  • BIST 100 9881,23 -0,12%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,263 0,752%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37931 -0,22822%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,675 0,5339%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,5867 0,709%
  • EURO/DOLAR 1,093 -0,2036%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7065 0,5021%
  • STERLIN/DOLAR 1,27096 -0,5279%
Borsa Haberleri
Eminiş Ambalaj’dan (EMNIS) yatırımcıları bilgilendirme duyurusu
Borsa İstanbul, bir şirketin borsa faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı
Yeşilden kırmızıya: Borsada gün sonu özeti
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket
Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
Buffett hisselerini azaltmıştı... Yüzde 5 düştü
S&P 500 ve Dow Jones'ta 2022'den beri en kötü gün
Hektaş'tan (HEKTS) yurt dışı hamlesi
Koza Altın'dan (KOZAL) pay geri alım açıklaması
Turkcell'den (TCELL) geri alım açıklaması
'Muhteşem 7'li 700 milyar dolar geriledi
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Borsada salı günü bedelsiz sermaye artırımı yapacak 3 şirket
Kervan Gıda'dan (KRVGD) pay geri alım açıklaması
GERİ
İLERİ
Eminiş Ambalaj’dan (EMNIS) yatırımcıları bilgilendirme duyurusu
Borsa İstanbul, bir şirketin borsa faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı
Yeşilden kırmızıya: Borsada gün sonu özeti
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket
Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
Buffett hisselerini azaltmıştı... Yüzde 5 düştü
S&P 500 ve Dow Jones'ta 2022'den beri en kötü gün
Hektaş'tan (HEKTS) yurt dışı hamlesi
Koza Altın'dan (KOZAL) pay geri alım açıklaması
Turkcell'den (TCELL) geri alım açıklaması
'Muhteşem 7'li 700 milyar dolar geriledi
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Borsada salı günü bedelsiz sermaye artırımı yapacak 3 şirket
Kervan Gıda'dan (KRVGD) pay geri alım açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL