Akfen Yenilenebilir Enerji'den yeni yatırım açıklaması

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ek kapasite artış projelerinin tüm sözleşmeleri (türbin tedarik, teslimat, kurulum ve devreye alma, 15 yıllık servis emreamadelik, elektrik ve inşaat işleri sözleşmeleri) imzalanarak inşaat süreçleri başlatıldı.

Bu kapsamda, şirketin daha önce açıkladığı 3 yıllık yatırım programı dahilindeki birinci aşama yatırımlarının inşaat süreci başlamış oldu.

Türkiye'nin enerji güvenliğini artırırken, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eden bu yatırımların hayata geçirilmesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan yatırım teşvikleri kapsamında 3 yıl süreyle KDV, gümrük ve damga vergisi istisnası destek unsurlarından yararlanılacak. Söz konusu yatırımların ilave borçlanma yapılmaksızın tamamlanması planlanıyor.

Daha önce duyurulan hibrit GES yatırımları 2024 sonunda, RES ek kapasite artış yatırımları ise 2025'in son çeyreğinde tamamlanacak ve şirketin toplam kurulu gücü 887 megavat kapasiteye ulaşacak.



