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Atatürk'ün kahvecisi olarak biliniyor: 4 kuşaktır hizmet veriyor

AA'nın Cumhuriyet'in 100. Yıl Dönümü nedeniyle hazırladığı dosya haberinde Ankara'da Cumhuriyet döneminden bugüne, kahve kültürünü yaşatmaya devam eden tarihi işletme Gül Kahve'nin 4. kuşak temsilcisi ile röportaj yapmış. İşte işletmenin 100 yıl ayakta kalma sırları

21 Ekim 2023 | 17:51
Son Güncellenme: 21 Ekim 2023 | 17:57
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Atatürk'ün kahvecisi olarak biliniyor: 4 kuşaktır hizmet veriyor

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Hacı Bayram Caddesi'nde faaliyet gösteren işletme, 100 yıldır ticari faaliyette bulunmasının yanı sıra kahve kültürünün ayakta kalmasına da katkı sağlıyor.

1890'LARA DAYANIYOR

Geçmişi 1890'lı yıllara kadar uzanan Gül Kahve, İstanbul Kasımpaşa'da Erzincanlı "İnce Mehmet" tarafından kuruldu.

Cumhuriyet'in ilanından bir yıl önce İnce Mehmet'in oğlu Ahmet İncegül, Ankara'ya gelerek, Ulus'ta başkentin ilk kuru kahveci dükkanını açtı. Ahmet İncegül'den sonra dükkanın işletmeciliğini oğlu Muzaffer Rıza aldı.

"Atatürk'ün Kahvecisi" olarak biliniyor

İşletmenin 4. kuşak temsilcisi 72 yaşındaki Ahmet Hamdi İncegül, AA muhabirine konuştu. Mesleği 1971'de babası Muzaffer Rıza'dan devraldığını dile getiren İncegül, 52 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi. Dükkanında taze çekilmiş kuru kahveleri müşterileriyle buluşturduğunu anlatan İncegül, tarihi dükkanın, başkentlilerin uğrak yeri olduğunu ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerinden alınan kahveyi içtiğini ve çok beğendiğinin anlatıldığını, bu nedenle "Atatürk'ün Kahvecisi" olarak da bilindiklerini dile getiren İncegül, şunları kaydetti:

"Atatürk, boş zamanlarında Anadolu Kulübü'ne gelip orada istirahat eder, özel toplantılar yaparmış. Bizim oraya verdiğimiz kahveyi içer ve çok beğenirmiş. Beğendiği için de kulübün o zamanki yöneticilerine kahveyi bizden almasını söylemiş. O zamandan beri Anadolu Kulübü'ne kahve veriyoruz."

İncegül, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve eski Başbakanlardan Bülent Ecevit gibi önemli isimlerin, müşterileri arasında yer aldığını belirtti.

1 ASIRDIR NASIL AYAKTA KALDILAR?

İncegül, 1 asrı aşan süredir nasıl ayakta kaldıklarını ise şu sözlerle anlattı: "Bir işletmenin bu kadar uzun süre ayakta kalması için öncelikle kaliteli üretim yapması, işini sevmesi ve müşteriyi memnun etmesi lazım. Zaten kahve bizim kültürümüzde çok önemli bir yer tutuyor. Kahveye özen gösterdikçe işletmemiz ayakta kalıyor."

ÇOĞU İNSAN 'ORTA KAVRULMUŞ' TERCİH EDİYOR

İnsanların çoğunun "orta kavrulmuş" kahveyi tercih ettiklerini vurgulayan İncegül, şöyle konuştu:

"Dünya üzerinde ekvator kuşağında her tarafta kahve yetişmekte. Amerika'da, Afrika'da, Asya'da... Bu kuşağa denk gelen yerlerde kahveler çeşit çeşit. Kahvenin ilk çıkış yeri Habeşistan. Buradan çıkıyor, Yemen'e yayılıyor. Ondan sonra Brezilya'ya gidiyor. Bizim kullandığımız cins de Brezilya dağ kahvesi... Kahveyi fazla kavurduğunda renk koyulaşıyor, acılaşıyor. 'Orta renk' bütün kesimin istediği, yumuşak içimli kahve oluyor. Açık renk kahve ise az kavruluyor, biraz ekşi oluyor."

"Kahvemizi ve işimizi severek yapmaya devam edeceğiz"

İncegül, Cumhuriyet'in 100. Yılı'na dair ise "Atatürk, bu Cumhuriyet'i kurup Türk milletine hediye ettiği zaman en güzel işi yapmıştır. Cumhuriyet devam ettiği sürece, Türk kültürü devam edecek. Kahve de bu kültürün içinde önemli bir yer tutuyor. Kahvemizi ve işimizi severek yapmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

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