İngilizce eğitim uygulaması Cambly, cimnastikten yüzmeye, eskrimden yelkene, cirit atmadan boksa ve karateye Türkiye’yi başarılarıyla gururlandıran 7 milli sporcunun eğitim partneri oldu.

Dünyada 10 milyonun üzerinde kullanıcıya ana dili İngilizce olan 25 bini aşkın eğitmen ile online ve görüntülü İngilizce dersi alabilme imkânı sunan eğitim uygulaması Cambly, KagMedia Sports ajansı aracılığı ile 7 milli sporcunun eğitim partneri oldu. Cambly’nin İngilizce eğitim desteği sunacağı Türkiye’yi gururlandıran isimler arasında boksta Busenaz Sürmeneli, cimnastikte Ahmet Önder, cirit atmada Eda Tuğsuz, eskrimde Zehra Köse, karatede Emre Vefa Göktaş, yelkende Ecem Güzel, yüzmede ise Nisa Eliz Üstündağ yer alıyor.

“Dil engelini birlikte aşacağız”

Milli sporcuların dünya çapındaki organizasyonlarda Türkiye’yi temsil ederken karşılaştıkları engellerden birinin yabancı dil olduğuna işaret eden Cambly Türkiye Ülke Müdürü Emre Şimdi, şunları söyledi:

“Türkiye, Dünya İngilizce Yeterlilik Endeksi’nde maalesef 100 ülke arasında 79’uncu sırada yer alıyor. Oysa ki akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak ve kendini doğru ifade edebilmek hayatın her alanında öne çıktığı gibi milli sporcularımız için de büyük önem taşıyor. Milli sporcularımızın gittikleri yabancı ülkelerde ve uluslararası yarışmalarda hem dış basınla hem de yabancı sporcularla daha iyi etkileşime girmelerini sağlamak adına İngilizce konusunda kendilerini geliştirme hedefleri var. Biz de kendilerine bu yolda destek ve yol arkadaşı olmaktan, dil engelini birlikte aşacak olmaktan dolayı sonsuz mutluluk ve gurur duyuyoruz. Her sporcunun kamuoyu ve markalar tarafından hak ettiği ilgiyi görmesi gerektiğine inanıyoruz.”