Birleşen şirketin nihai ismi üzerine çalışmalar devam ederken, yeni organizasyon Concentrix + Webhelp ticari adı altında faaliyet gösterecek.

Concentrix + Webhelp CEO'su Chris Caldwell, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu yeni yolculuğa çıkmaktan heyecan duyuyorum. Güçlerimizi birleştirerek, sektörü yeniden tanımlamak, değerli iş ortaklarımız için CX'in geleceğini tasarlamak, yaratmak ve uygulamak adına eşsiz bir konumda olduğumuza inanıyorum. Bunu mümkün kılan ve oyunun kurallarını değiştiren, dünya genelindeki tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Böylesine yetenekli ve çeşitliğe sahip bir ekiple çalışmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Şirketin yönetim kuruluna Webhelp'in kurucu ortağı ve eski CEO’su Olivier Duha ve Groupe Bruxelles Lambert'in ortağı Nicolas Gheysens de katıldı.

Duha, birleşen şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenecek.

Concentrix Yönetim Kurulu Başkanı Kathryn Marinello ise, “Müşteri deneyimi sektöründe derin bir geçmişe sahip bu kadar güçlü yetenekleri kurulumuza eklediğimiz için şanslıyız. Olivier ve Nicolas'ın da eklenmesiyle, büyük, karmaşık çok uluslu şirketlere başarılı büyüme yolunda liderlik etme konusundaki uluslararası uzmanlığımızı genişletiyoruz" diye konuştu.



