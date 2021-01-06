MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye ekonomisinin 2020’yi yüzde 0,5 oranında bir büyüme ile geride bırakacağını ve yeni dönemde maliye ile para politikalarındaki uyumun büyümeyi hızlandıracağını söyüyor.

Ekonomist dergisinin 30’uncu yıl özel sayısı için 2021 beklentilerini aktaran Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, 2021 yılı ve sonrasını kapsayan dönemde, birbiriyle uyumlu para ve maliye politikalarıyla ekonominin yeniden güçlü büyüme dönemine gireceğine inandıklarını söylüyor.

Kaan, “Küresel anlamda rekabet gücümüzü artırabilmemiz için reel sektörümüzün her türlü ölçekte üretime hazır olması gerek” diyor.

MÜSİAD Başkanı’nın açıklamaları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.