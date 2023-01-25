Enerjisa Enerji, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde

Şirketten yapılan açıklamaya göre, endeks, yatırımcılar için sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyen şirketlerin yatırım almalarını sağlayacak yeni bir araç olarak öne çıkıyor.

Enerjisa Enerji, BIST Sürdürülebilirlik 25 ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksleri ile birlikte aynı zamanda BIST Yıldız, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Hizmetler, BIST İstanbul, BIST Temettü, BIST 50, BIST Temettü 25, BIST 100, BIST Kurumsal Yönetim, BIST 100-30, BIST Elektrik ve BIST Tüm listelerinde de yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Finanstan Sorumlu Üst Yöneticisi (CFO) Michael Moser Enerjisa Enerji'nin sürdürülebilirlik odağında hayata geçirdiği projelerde enerji verimliliği, tasarruf ve karbon emisyonuna ilişkin olumlu çıktıları net olarak görebildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şirketimizde sürdürülebilirliği iş yapış biçimimize her alanda yön veren bir anlayış olarak benimsiyoruz. Bu noktada şirketimizin amacı açık ve net. Müşterilerimizi ve sektörleri enerjiyle buluşturmak ve gelecek nesiller için Türkiye'de daha iyi, daha temiz ve daha güvenli bir enerji geleceği sağlamak. Dünya'nın yaşadığı zor zamanlara rağmen enerji sektöründe çevresel faaliyetlere odağımızı kaybetmeden, Türkiye'de yeni enerji dünyasını inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yakın zamanda dünyanın en büyük çevre raporlama platformlarından biri olan CDP'nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği alanında 'B' skorunu almak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıydı. BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne dahil olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu motivasyonla sürdürülebilir ve yeşil enerji konusundaki taahhütlerimizi yerine getirmek; gezegenimiz, ülkemiz ve toplumumuz için daha fazla değer yaratma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."