Enerjisa Enerji ve MLP Care iş birliği ile sağlıkta temiz enerji dönemi başlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji'nin 'İşimin Enerjisi' çatısı altında geliştirdiği yenilenebilir enerji uygulamalarına bir yenisini eklediği bu proje, MLP Care'in Türkiye sağlık hizmetleri alanında önemli bir kapasiteyi temsil etmesi açısından da sektörünün öncü sürdürülebilirlik projelerinden biri olacak.

Bu iş birliği ile Türkiye'nin 4 ilinde 7 farklı noktada güneş enerjisi santralleri kurulacak. Santrallerde üretilen elektrik ile MLP Care bünyesindeki hastanelerin enerji ihtiyacı temiz kaynaklardan karşılanacak ve yıllık 73 bin ton karbon salımının da önüne geçilecek.

Söz konusu proje, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Gaziantep illerindeki 7 farklı noktada GES projelerinin kurulması ve işletilmesini kapsıyor.

YEO Teknoloji de arazilerin bulunması, izin süreçlerinin yürütülmesi, detay mühendislik çalışmalarının yapılması ve santrallerin inşası konularında projenin çözüm ortağı olarak yer alacak.

GES'lerin kurulu gücü yaklaşık 75 megavat pik olacak ve MLP Care'in Türkiye'de hizmet veren 27 Medical Park ve Liv Hospital şubelerinin enerji ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasını karşılayacak.

Farklı lokasyonlardaki GES’ler sayesinde yıllık yaklaşık 37 bin 468 hanenin elektrik tüketimine denk gelen enerji üretimi, daha iyi bir gelecek yaratmak için çevreci bir şekilde sağlanacak.

Enerji Performans Modeli (ESCO) ile gerçekleşecek proje, sağlık ve enerji sektörünün önemli oyuncularını bir araya getiriyor. Sürdürülebilirlik konusunu merkezine alan bu üç şirket, yaptıkları çalışmalar ile Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümüne ve dolayısıyla karbon sıfır hedefine koşmasına destek oluyor.

Şirketin 'İşimin Enerjisi' çözümleri kapsamında hayata geçecek tesislerin 7 yıllık sözleşme süresince tüm bakım, onarım ve işletme çalışmaları da Enerjisa Enerji tarafından yapılacak. GES'lerde üretimin 2024 yılında başlaması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümü hedeflerine doğrudan katkı sağladıklarını ve en büyük paya sahip şirketlerden biri olmanın gururunu taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Enerjisa olarak iklim değişikliği ile mücadeleyi içselleştirmiş bir şirketiz. Enerji sektörü, tüm dünyadaki karbon salımının direkt ve doğrudan yüzde 80’inin bizzat sorumlusudur. Türkiye'nin en büyük enerji sektörü oyuncusu olarak sorunun bir parçası isek çözümün de parçası olmalıyız anlayışını tüm hareket alanlarımızda benimsiyoruz. Türkiye’nin en büyük ithalat kalemlerinden biri olan enerjide kendi kendimize yetebilmek, dış borcumuza olan etkisini minimuma getirmek, ülkemiz için kendimizi sorumlu gördüğümüz bir konu. Bunu gerçekleştirmek üzere çıkılan yolda sürdürülebilirlik hedeflerini kutup yıldızı olarak benimsiyor ve yatırımlarımızı yenilenebilir enerji teknolojileri alanında kuvvetlendiriyoruz. Bugün olduğu gibi değerli iş birliklerimiz ile çarpan etkisini ortaya çıkartıyoruz ve iş birliklerinin enerji dönüşümünde önemli bir rol oynadığını biliyoruz."

Pınar, "Yurtiçi ve yurtdışındaki hastaneleri ile sağlık sektörüne yön veren bir kurum olan MLP Care ile Güneş Enerjisi Santrali projesinde ortak paydada buluşarak ülkemize ve doğaya değer katacak bir eser bırakmak, sağlık sektörünün de örnek alacağı bir projeye imza atmak hepimiz için mutluluk verici. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürler ederim." değerlendirmesinde bulundu.

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Usta da, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki ilk hastaneler grubu olduklarının altını çizerek, "GES projesi sürdürülebilirlik çalışmalarımız için önemli bir adım olacak. Bizi karbon sıfır hedefimize bir adım daha yaklaştıracak. Bu proje sadece şirketimiz için değil, ülkemiz ve dünyamızın geleceği için de son derece önemli. Örnek olması en büyük temennimiz." ifadelerini kullandı.