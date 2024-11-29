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Enerjisa Üretim'den yenilenebilir enerji ve hidrojen alanında uluslararası işbirliği

Enerjisa Üretim, Alman HAW Hamburg CC4E şirketi ile yenilenebilir enerji ve hidrojen üretimi alanında uluslararası işbirliğine imza attığını duyurdu.

29 Kasım 2024 | 15:53
Enerjisa Üretim'den yenilenebilir enerji ve hidrojen alanında uluslararası işbirliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın önde gelen araştırma kuruluşlarından HAW Hamburg CC4E ile gerçekleştirilen işbirliği anlaşması, Berlin'de düzenlenen 6. Türk-Alman Enerji Forumu kapsamında imzalandı.

Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck katıldı. İmza töreninde Enerjisa Üretim adına İşletme ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Aziz Ünal, Haw Hamburg CC4E adına ise Başkan Yardımcısı Hans Schäfers yer aldı.

Enerjisa Üretim ve HAW Hamburg CC4E arasında yapılan anlaşma ile enerji dönüşümünü destekleyecek iki projenin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Projelerden biri olan Hidrojen Üretimi Araştırmaları kapsamında, farklı hidrojen üretim yöntemlerinin analiz edilmesiyle maliyet verimliliği, çevresel etkiler ve teknolojik uygulanabilirlik konularında kapsamlı sonuçlar elde edilecek. Araştırma Parkı projesi ile Türkiye'de kurulması planlanan parkta, yenilenebilir enerji sistemlerini, enerji depolama çözümlerini ve şebeke istikrarını artıracak teknolojiler bir araya getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim İşletme ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Aziz Ünal, Enerjisa Üretim olarak enerji dönüşümüne katkıda bulunacak projelerde uluslararası işbirliklerini güçlendirmekten memnun olduklarını belirterek, "HAW Hamburg CC4E ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, sürdürülebilir enerjinin geleceği için önemli bir adım niteliği taşıyor. Bu projelerin aynı zamanda Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmanın yanı sıra enerji teknolojilerinde uluslararası alanda rekabet gücünü de pekiştireceğine inanıyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyor, bu iş birliğinin gelecekte daha fazla yenilikçi ve çevreci projeye öncülük edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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