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Enerjisa Üretim'in Bandırma Enerji Üssü rüzgar türbininin testlerine ev sahipliği yapacak

Şirketin açıklamasına göre Enerjisa Üretim'in Bandırma Enerji Üssü, Türkiye'de ilk kez bir rüzgar türbininin testlerine ev sahipliği yapacak.

06 Ağustos 2024 | 18:48
Enerjisa Üretim'in Bandırma Enerji Üssü rüzgar türbininin testlerine ev sahipliği yapacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rüzgar enerjisi yatırımlarını sürdüren Enerjisa Üretim, ENERCON ile yeni bir anlaşma imzaladı.

Buna göre, Enerjisa Üretim ile ENERCON'un 2023'teki iyi niyet anlaşması kapsamında Türkiye'nin en uzun kanat ve kule yüksekliğine sahip rüzgar türbininin tedarik, montaj ve bakım sözleşmeleri imzalandı. ENERCON'un geliştirdiği ve 175 metreyle dünyada en büyük rotor çaplı türbinleri arasında yer alan E-175 EP5 modeli, 6 megavat kurulu güç ve artırılabilir kapasitesiyle enerji üretimi yapacak.

ENERCON'un yeni geliştirdiği türbini için yurt dışında yaptığı çalışmalarına ise Türkiye'de ilk kez Bandırma Enerji Üssü ev sahipliği yapacak. Böylece teknolojinin ilerlemesine de hizmet edecek.

Söz konusu türbinde yapılacak testlerle yüksek sıcaklıktaki iklimlerde maksimum verimin elde edilebileceği bir güç modu uygulanacak. Rüzgar türbini kurulumunun 2025'te tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Erbil Bayçöl, şirket olarak Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki potansiyelini kullanmak üzere rüzgar ve güneş yatırımlarını hızla hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Bayçöl, sektörün gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm ekosisteme fayda sağlayacak bu iş birliği ile sektörümüzde hem teknolojinin gelişmesine hem de insan kaynağının gelişimine sürdürülebilirlik açısından katkı sağlamayı hedefliyoruz. ENERCON ile imzaladığımız anlaşma ile dünyada en büyük rotor çaplı türbinler arasında yer alan E-175 EP5 türbinlerini test etmek ve gelişimine katkı sağlamak için ev sahipliği yapacağız. Yeni türbinlerin Türkiye'de Enerjisa Üretim santrallerinde test edilecek olması, bizim ve ülkemiz için çok önemli. 5 farklı teknolojiye sahip ve birçok yenilikçi uygulamayı hayata geçirdiğimiz Bandırma Enerji Üssü'nün bu yatırıma ev sahipliği yapacak olması ise bizler için ayrı bir gurur vesilesi. Bandırma Enerji Üssü, yüksek elektrik üretim kapasitesinin yanı sıra inovasyon ve AR-GE projeleri ile de Avrupa'nın önemli bir merkezi haline geldi."

ENERCON CCO'su Ulrich Südhoff da söz konusu türbinlerin Türkiye'deki sahalar için oldukça uygun bir model olduğunu belirterek, "Enerjisa Üretim ile imzaladığımız tedarik sözleşmesi, bizim için bir başlangıç noktası olacak. Türkiye pazarı ile güçlü bir bağımız var." ifadesini kullandı.

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