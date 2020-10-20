Son yıllarda Türkiye’de giderek gelişen bir alan olan finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri sektöründe faaliyet Erpa Şirketler Grubu, yeni dönemde ErpaPay ile büyümesini sürdürüyor.

Erpa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Abay ile müşterilerine sunacakları yeni hizmetleri ve yeni dönem planlarını konuştuk:

ErpaPay büyürken müşterilerini de büyüten bir finansal teknoloji kuruluşu. Buradaki stratejinizi nasıl kuruyorsunuz?

Öncelikle her alanda müşteriden önde koşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu gelişime müşteriyi ortak etmek; onlara bunun bir iş ortaklığı olduğunu, tarafımızdaki know-how’ın karşılıklı büyümeye yönelik olacağını hissettirmek ana hedefimiz.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı?

Öncelikle son dönem heyecanımızdan bahsetmek istiyorum; online hizmetlerde güvenlik unsurunu en üst düzeyde sağladığımızın göstergesi olan PCI DSS sertifika sürecimizi tamamladık. Banka ve müşteri tarafında şirketimize büyük katma değer kazandıracak bir altyapı sürecini tamamlamış olduk.

Çok yakında, elektronik cüzdan ve Mastercard özellikli ön ödemeli kartımız müşterilerimizin hizmetine sunulacak.

Yeni nesil dijital ekonominin işlemesi ve dijitalleşme sürecinin ekonomik kazanımlarının devamının sağlanması için neler yapılabilir?

Dijitalize olan dünyada, teknolojiye ayak uyduramamak büyük maliyetleri de beraberinde getirecek. Dijital stratejinin net ve anlaşılır olması, şirketin içinde bulunduğu sektör ile yüksek oranda ilişkili olması önemli. Ayrıca, makroekonomik faktörler, yetenekli insan kaynağı ve dijital teknolojiler önemli şirket dışı gelişmeler olduğu için bu faktörlere gereken önem verilmeli. Start-up firmalar yeni dijital dünyaya dahil edilmeli, var olan yeni teknolojilerin, eski teknolojileri farklı şekillerde kullanan yeni iş modellerinin kullanılması da alternatifler arasında.

Ödeme sistemlerinize yeni özellikler eklemeyi düşünüyor musunuz?

Mevcutta bulunan B2C altyapımızın kapsamını artırarak C2C altyapısını da müşterilerimiz hizmetine sunacağız. Ayrıca, müşterilerin kodlara daha rahat erişimini sağlamak amacıyla, bütün yazılım dillerinde, çeşitli modülleri geliştirerek entegrasyonu çok daha pratik bir hale dönüştüreceğiz.