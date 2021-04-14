Kadınların toplumda eşit haklara sahip olması ve güçlenmesini destekleyen projeleriyle öne çıkan Farmasi, Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülü’nün sahibi oldu.

Markaların kadın ve kız çocuklarına yönelik ortaya koydukları farkındalık projelerini ele alan Kadın Dostu Markalar Dijital Platformu, bu çerçevede kadının toplumdaki konumunu ve gücünü destekleyen markaların farkındalık projelerini toplumun beğenisine sundu.

Küresel kadın iş birliklerini hayata geçiren Farmasi bu çerçevede ilk 10 marka arasında yer alarak ödüle layık görüldü.

Kadınların toplumda eşit haklara sahip olması ve güçlenmesini destekleyen projeleriyle öne çıkan Farmasi’nin Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna “Kadın Dostu Markalar Platformu Kurucusu Nazlı Demirel’e kadınları güçlendirme konusunda farkındalık yarattıkları için teşekkür ediyoruz. Bu özel ödülle birlikte şimdi omuzlarımızda çok daha fazla yük var, daha fazla kadına dokunmak onları desteklemek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.