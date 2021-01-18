Uçak ve otobüs biletlerini satış platformu obilet.com, hızla değişen seyahat alışkanlıklarına uygun olacak şekilde yeni ürünler geliştiriyor. Önümüzdeki turizm sezonunda firmalara yabancı yolcu kazandırmaya yönelik hazırlık amacıyla portföylerini yurtdışı sitelere açan şirket, Türkiye’nin güçlü otobüs ağının da desteğiyle, global pazarlara açılmayı hedefliyor.

OZLEM BAY YILMAZ

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2020 yılı pandemi nedeniyle seyahat sektörünün ve kullanıcı tercihlerinin her anlamda radikal bir biçimde değiştiği bir yıl oldu. 2021 içinse bilinmezliklerle dolu bir yılın bizi bekliyor. Uçak ve otobüs firmalarının biletlerini kullanıcılarla buluşturan Obilet’in CEO’su Yiğit Gürocak, pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar ve seyahat yasaklarına rağmen geçen yılın bilet satış oranlarına yaklaştıklarını belirtiyor. 2019 yılında 10 milyona yakın otobüs ve uçak bileti satışı gerçekleştirdiklerini söyleyen Gürocak, “2020 sonu itibarıyla ise yaklaşık 8 milyon otobüs ve uçak bileti satışına ulaştık. Kısıtlamalar ve seyahat yasaklarına rağmen geçen senenin bilet satış oranlarından çok uzaklaşmamış olmamız gelecek için umut vadediyor” diyor.

Son 5 yıl içinde aldığı dört önemli yatırımla büyümeye devam eden Obilet, 2019’da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) aldığı yatırımla, son 1 yılda elde ettiği yatırım hacmini yaklaşık 10 milyon dolara yükseltmiş oldu. Önümüzdeki süreçte yurt içinde sektörlerine yön vermeye, öncü ve yenilikçi adımlarını sürdürmeye devam etmeyi hedeflediklerini söyleyen Gürocak, “Ayda 10 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan platformumuzu yatırımlarla geliştirmeye devam ederken yurt dışı planlarımızı da hızlandırmayı planlıyor” diye ekliyor.

Yeni ürünler

Obilet, pandemi döneminde yeni ürünler geliştirmeye odaklandı. Örnek olarak, firmaların atıl kapasitelerini değerlendirebilmelerini ve yolcuların “tanıdıkla seyahat” talebini karşılayabilmelerini sağlamak amacıyla online otobüs kiralama ürünü geliştirip kullanıcıların hizmetine sundu. Online ve offline acente yazılımlarını da tamamlayan şirket, seyahat kısıtlamaları boyunca maddi açıdan zorlanan otobüs firmalarına ücretsiz B2B biletleme yazılımı ve altyapısı ile destek olmaya çalıştı. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamaları ve yolcuların fiziki alım yapmaktan çekinmesi nedeniyle ciddi anlamda düşen offline bilet satışlarını, portföyündeki firmaları ayda milyonlarca kullanıcı ile buluşturarak yüksek internet satışları ile kısmen telafi etmelerine yardımcı oldu.

Global açılım

Önümüzdeki turizm sezonunda ise firmalara yabancı yolcu kazandırmaya yönelik hazırlık amacıyla portföylerini yurtdışı sitelere açtıklarını söyleyen Gürocak, “2020 yılında hızla değişen seyahat alışkanlıklarına uygun olacak şekilde yeni ürünler geliştirmeye 2021 yılında da devam edeceğiz. Türkiye’nin güçlü otobüs ağının da desteğiyle, global pazarlara açılmayı ve ülkemizin önde gelen temsilcilerinden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

Gürocak, kendilerini umutlandıran bir gelişmeyi ise şöyle anlatıyor:

“iOS ve Android mobil uygulamalarımız bu yıl tüm mobil işletim sistemlerinde en çok indirilen ve kullanılan seyahat ve biletleme uygulamaları oldu. 2021 yılında da bir yandan büyürken bir yandan da sektöre ve yolculara katma değer yaratmayı sürdürerek dünya ölçeğinde bir ulaşım-seyahat portalı olma yolunda ilerlemeye devam etmeyi planlıyoruz.”