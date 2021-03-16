Paşabahçe Mağazaları, dijital mağazacılık çözüm ve uygulamaları ile desteklediği, gelenlerin taze çiçek alabileceği floral alanlarıyla bütünleştirdiği ilk deneyim mağazasını İstanbul Erenköy’de açtı.

Bağdat Caddesi’nde yaklaşık bin 200 metrekarelik bir alana kurulu üç katlı mağazada müşteriler satın alma sürecini mobil cihazları üzerinden QR kod okutarak elinde hiçbir ürün veya sepet taşımadan kasaya giderek tamamlayabiliyor.

Paşabahçe Mağazaları Genel Müdürü Esra Tokel, konuyla ilgili şu açıklamaları yapıyor:

“Bu yeni konsept ile yaşatacağımız toplam alışveriş deneyiminin oldukça etkili olduğuna inanıyoruz. Hızla değişen perakendecilik trendlerine uygun olarak tasarlanan Paşabahçe Mağazaları’nın yeni deneyim mağazasında özel koleksiyonlardan cam ürünlerine, sofra ve mutfak eşyalarından dekoratif koleksiyon ürünlere kadar tüm ürünler farklı yaşam alanları ve teknolojik yeniliklerle geniş bir alanda müşteri ile buluşturuyor. İstanbul Erenköy deneyim mağazasında 6 bin farklı ürün satışa sunuluyor.’’