Peker GYO’dan 82,5 milyon TL’lik bono ihracı

Peker GYO, 2023 Kasım ayında SPK’dan almış olduğu 1.5 milyar TL’lik ihraç tavanı izni kapsamında 82.5 milyon TL’lik ilk finansman bonosu ihracı için yurt içinde nitelikli yatırımcılardan talep topladı. İhracın yıllık basit getirisi yüzde 51, bileşik getiri ise yüzde 63,14 olarak gerçekleşti. Vade sonunda ihraca ilişkin anapara ve faiz ödemesi yapılarak finansman bonosunun itfa edilmesi planlanıyor.

Peker: “Kaynak çeşitlendirme amacıyla sermaye piyasalarını daha yoğun kullanacağız”

Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, ihraçla ilgili olarak, kaynak çeşitlendirme amacıyla sermaye piyasalarını daha çok kullanmayı hedeflediklerini belirtti. Peker, halihazırda halka açık bir şirket ve aynı zamanda sermaye piyasası kurumu olduklarını vurgulayarak, sermaye piyasalarının borçlanma aracı ihracı tarafında da ileriki dönemde yer almak istediklerini söyledi. Peker ayrıca, Peker GYO’nun bu hedefine yönelik olarak borçlanma aracı piyasasına kendilerini tanıtmak amacıyla finansman bonosunun getirisini ve vadesini özellikle cazip belirlediklerinin altını çizdi.

Gayrimenkul projeleri geliştirmesi, alım-satımı ve kiralanması alanında faaliyet gösteren Peker GYO, 2018 yılından beri Borsa İstanbul’da işlem görüyor. Sermayesi 669,8 milyon TL olan şirketin yüzde 60,83’ü halka açık durumda.