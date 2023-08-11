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  • RE/MAX Türkiye'den gayrimenkul danışmanları için yapay zeka destekli kişisel asistan

RE/MAX Türkiye'den gayrimenkul danışmanları için yapay zeka destekli kişisel asistan

RE/MAX Türkiye'den yapılan açıklamaya göre şirket yapay zeka destekli kişisel asistanını REMAXY’yi piyasaya sürdü.

11 Ağustos 2023 | 17:54
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RE/MAX Türkiye'den gayrimenkul danışmanları için yapay zeka destekli kişisel asistan

Küresel danışmanlık şirketi McKinsey'nin geçtiğimiz haftalarda yayımladığı Yapay Zekanın Durumu 2023 raporu, üç işletmeden birinin, yapay zeka çözümlerini en az bir iş fonksiyonunda kullandığını gösterdi. Dijital dönüşümde yapay zeka devrimini başlatan sektörlerden biri de gayrimenkul sektörü oldu. 1997’den bu yana faaliyet gösteren RE/MAX Türkiye, gayrimenkul danışmanları için geliştirdikleri yapay zeka destekli kişisel asistan olma özelliğini taşıyan REMAXY çözümünü devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre REMAXY, gayrimenkul sektörüne özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli kişisel asistan olma özelliği taşıyor. Gayrimenkul profesyonellerinin günlük iş akışını basit ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmayı hedefleyen bu araç, gayrimenkul sektöründe çalışan profesyonellerin portföy yönetimi, müşteri ilişkileri ve pazarlama stratejilerini optimize etme olanağı sunuyor.

RE/MAX Türkiye, yapay zeka destekli kişisel asistanın yanı sıra bir mobil uygulamayı da duyurdu. Android ve iOS platformlarında çalışan ve farklı cihazlarda kullanılabilen MYRE/MAX APP isimli yeni bir mobil uygulama devreye alan şirket, gayrimenkul danışmanlarının işlerini mobilden de yönetmesine olanak tanıyor. RE/MAX Türkiye danışmanları, MYRE/MAX APP’i kullanarak ilan yükleme, aylık rapor kontrolü, eğitim ve etkinlik duyurularına erişme gibi pek çok işlemi gerçekleştirebiliyor. 

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