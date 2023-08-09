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SASA'dan 25 milyon dolarlık GES yatırımı kararı

SASA Polyester, Gaziantep'te 25 milyon dolarlık Arazi Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapmaya karar verdi.

09 Ağustos 2023 | 11:24
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SASA'dan 25 milyon dolarlık GES yatırımı kararı

SASA Polyester, tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ''Gaziantep ili Şehitkamil ilçesinde bulunan araziler üzerine toplam 40 bin kilovat peak (kWp) santral gücünde Arazi GES kurulması için yaptığımız başvuru ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan komisyon tarafından uygun bulunmuş ve Şirketimize Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu iletilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu mektuba istinaden, gelecek kuşaklara yeşil ve temiz bir dünya bırakma sorumluluğu ve şirketin sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında, ilgili araziler üzerinde yaklaşık 25 milyon dolar değerinde Arazi GES yatırımı yapılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, ''10 ay sonra tamamlanması beklenen projeden sağlanacak enerji Şirketimizin mevcut yıllık elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık yüzde 10'una tekabül etmektedir.'' denildi.

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