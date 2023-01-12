Shell Türkiye’deki 100. yılını kutluyor

Shell, 1923'te girdiği Türkiye'de pazarında bugün 1.150 istasyon, 68 ülkeye ihracat yapan madeni yağ ve gres üretim tesisi, hidrokarbon arama, elektrik, doğalgaz, havacılık, denizcilik ve kimya alanlarında faaliyetlerini sürdürüyor.

1923’ten bu yana Türkiye’nin gelişimi ve ilerlemesi için ilklere ve yeniliklere imza attıklarını ifade eden Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem; “Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte büyük bir coşkuyla kutladığımız 2023, aynı zamanda Shell’in ülkemizde faaliyete başlamasının da 100. yılıdır. Bizler bugün 100 yıldır ülkemizde gelişimin bir parçası olmanın, omuz omuza yürümenin gururunu; 100. yılımızı birlikte kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz “Mobilite”, “Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama”, “Filo Çözümleri”, “Ticari Yakıtlar”, “Enerji ve Gaz”, “Doğalgaz ve Petrol Arama”, “Havacılık”, “Kimya” ve “Denizcilik” alanlarında sürekli yatırıma odaklandık, ülkemizin ihtiyaç duyduğu üretim, istihdam ve operasyonları hayata geçirdik. Böylece geçtiğimiz 100 yılda, ilk kurşunsuz benzin, ilk elektronik pompa, ilk elektronik Taşıt Tanıma Sistemi, ilk farklılaştırılmış yakıt Shell V-Power, ilk sadakat programı Shell Club Smart Card, uluslararası bir kurum olarak ilk doğalgaz ticareti, ilk Premium market konsepti ve daha birçok ilkte Shell’in imzası var. Daha pek çok başarıyla örülü bu yolculuğu hiç şüphesiz ki tüm Türkiye’nin desteğine ve güvenine borçluyuz. Bu vesileyle tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Biz, şimdiye dek olduğu gibi, ikinci yüzyılımızda da Türkiye için üretmeye, ülkemizin gelişimine güç katmaya ve bu yolda ‘hep ileride’ olmaya kararlıyız” dedi.

Shell, yeni yüzyılda da enerji dönüşümünün öncüsü olacak

2050 yılına kadar net sıfır emisyonlu bir enerji işletmesi olmak hedefiyle küresel faaliyetlerini sürdüren Shell, Türkiye’yi yeni yüzyılda bu alanda öne taşıyacak çalışmalarla sektörel konumunu güçlendirecek. Bu kapsamda küresel vizyonlarını paylaşan Ahmet Erdem; “Gezegenimizin geleceği için küresel ısınmanın 1.5 C derecenin altında kalmasını sağlayacak net sıfır hedeflerini ve küresel iklim eylemlerini destekleyen öncü kurumlardan biriyiz. Bu doğrultuda hedefimiz 2050 yılına kadar net sıfır emisyonlu bir enerji şirketi olmaktır. Dünya çapında müşterilerimize kullandıkları enerji ürünlerine düşük ve sıfır karbonlu alternatifler belirleme ve kullanma konusunda yardımcı olmaya ve bu ürünler için talep yaratmaya odaklanıyoruz” dedi.

Türkiye’de güneş enerjisi alanında yatırımlarına devam eden şirket, Derince’deki Madeni Yağ Tesisi’ne 950 kW çatı güneş enerjisi sistemi kurdu. 38 istasyonun elektriğini güneşten temin ederken, enerjisini güneşten alan Shell istasyon sayısını 200’e çıkması hedefliyor.

TOGG Trugo ve Shell&Turcas güç birliği yaptı

Net sıfır vizyonu doğrultusunda elektrikli araçların şarj ihtiyacına güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunmak üzere çalışan Shell, TOGG’un elektrikli araç şarj çözümleri sunan Trugo şirketi ile stratejik iş birliği başlattı. Bu iş birliğinin Türkiye’nin ekonomik ve çevresel kalkınması için önem taşıdığını ifade eden Ahmet Erdem; "Shell & Turcas olarak elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim yaşatmak için Türkiye’nin elektrikli otomobili TOGG’un şarj çözümleri sunan Trugo şirketi ile stratejik bir iş birliğine imza attık. İş birliğimiz kapsamında TOGG Trugo ve Shell & Turcas olarak, 81 ilde 180 kWs üzeri şarj cihazları ile tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermek için birlikte çalışacağız. 400 lokasyonda 600’den fazla yüksek hızlı şarj cihazı kuracağız. Cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı kullanacağız.Türkiye’deki tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olacak yüksek hızlı şarj ağı sayesinde kullanıcıların menzil endişesi de ortadan kalkacak." dedi.

‘Hep Birlikte Hep İleride’ olmak için sosyal yatırımlara imza atıyoruz”

Shell’in Türkiye’ye sunduğu hizmetleri ticari faaliyetlerle sınırlamadıklarına değinen Ahmet Erdem şöyle konuştu:

"Ülkemize hizmetlerimizi ekonomik gelişimin ötesine taşıyor, sosyal ve çevresel ilerleme için de ilkleri ve yenilikleri hayata geçiriyoruz. 100 yıldır çocuklar, gençler, özel gereksinimli bireyler başta olmak üzere toplumun her kesimi için yol güvenliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, engelsiz yaşam ve inovasyon alanlarında yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda, sektörde bir ilk olarak ‘Shell’de Kadın Enerjisi’ ile 2023 yılına kadar yurt çapında 5000 kadına istihdam yaratma sözü ile 5 yıl önce yola çıktık. Henüz 5. yılı tamamlamadan 6800’den fazla kadına istihdam yarattık ve sektörümüz ve ülkemiz için büyük bir dönüşüm başlattık. 70’ten fazla ülkede çok zorlu ve farklı yol koşullarında bir milyar kilometre kat eden bir kurum olarak bu deneyimimizi ülkemizin yol güvenliğine adadık. Başta çocuklarımız olmak üzere herkesin yol emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. ‘Trafikte Küçük Hata Yoktur’ girişimimizi şimdi TEGV Trafik Ateşböceği’ne sunduğumuz desteklerle ileri taşıyoruz. Sektörde yine bir ilk olan Engelsiz Hizmet Alanları’nı 2017 yılında kurduk. Böylece özel gereksinimli bireylerin yolculuklarına güven ve keyif katarken, toplumsal farkındalığın artması için destek oluyoruz. TOFD ile uzun yıllara dayanan güçlü iş birliğimiz devam ediyor. Dünyanın en uzun soluklu öğrenci inovasyon yarışması Shell Eco-Marathon’u ülkemiz gençliğiyle buluşturmaya devam ederken, geçtiğimiz yıl Bilim Virüsü ile pilot çalışmalarını başlattığımız ve gençlerimizin yeni yüzyılının yetkinliklerini kazanmalarını sağlayacak programımıza da bu yıl hız vereceğiz. Gelecek 100 yılı inşa ederken Türkiye’nin yanında yer almaya ve ‘Hep Birlikte Hep İleride’ olmaya kararlıyız."