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Ülker'den takviye edici gıda ürünlerine yatırım

Takviye edici gıdaya ilk kez "Pastil" ile adım atan Ülker, bu kategorideki iddiasını "Everwell" markasıyla daha da güçlendiriyor.

31 Ekim 2023 | 11:19
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Ülker'den takviye edici gıda ürünlerine yatırım

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker, gıdadaki uzmanlığını takviye edici gıda kategorisine de taşıyor.

Yıldız Holding'e bağlı CCC (Continental Confectionary Company) şirketinin ürettiği, "Pastil" ile takviye edici gıda sektörüne adım atan Ülker, "Everwell" ismi altında bu kategoriye yatırım yaptı.

TÜBİTAK ile işbirliği yapıldı

Bağışıklığı desteklemek ve günlük yaşantıda ihtiyaç duyulan vitamin ve mineral desteğini tüketicilere sunmak amacıyla TÜBİTAK işbirliği ile geliştirilen ve Ülker Everwell markası altında satışa sunulan takviye edici gıda ürünlerinin dört çeşidi bulunuyor.

Temel destek arayanlara "Ülker Everwell C Vitamini", daha güçlü bir destek arayanlar için C, D ve Çinko vitaminlerini içeren "Ülker Everwell 3'lü Güç" ve bitkisel içerikli bağışıklık desteği talep edenler içinse "Çinko ve C Vitaminli Ülker Everwell Kara Mürver" tüketicilerin bağışıklık desteği ihtiyacına yanıt veriyor.

Bununla beraber, TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve yurt içi ve yurt dışı patent başvuruları yapılan, tamamen özel bir formüle sahip nar kabuğu, propolis, yeşil çay, yaban mersini ekstresi, akasya gamı, C vitamini ve çinko içeren "Ülker Everwell Defence", şeker ilavesiz 8 adet emilebilir tabletten oluşuyor.

Bağışıklık sistemini destekleyen ve antiviral özelliğe sahip olan ürün kalabalık ve kapalı ortamlarda önlem almak isteyenlere hitap ediyor.

"Müşterilerimizin iyiliği ve mutluluğu için yatırım yapıyoruz"

Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, tüm dünyada, kişinin fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak iyiliğini ön planda tutan bütünsel iyilik trendinin giderek yaygınlaştığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Trendleri ve tüketicilerimizin ihtiyaçlarını çok yakından takip ediyoruz. Onların iyiliği ve mutluluğu için yatırım yapıyoruz. Araştırma şirketi IQVIA'nın her ay yayınladığı rapora göre 2022'de Türkiye'de 6 milyar TL cirosu bulunan takviye edici gıda pazarı 2021'e göre yüzde 99, 2023'ün ilk yarısında bir önceki yıla göre ise yüzde 85 büyüdü. Takviye edici gıda pazarında bu büyümeyi öngördüğümüz için 2,5 yıl önce piyasaya çıkarttığımız Ülker Pastil markamızla büyük bir başarı elde ettik. Şimdi de Ülker adının verdiği güven ve TÜBİTAK işbirliğiyle Everwell'le güçlü bir kategori markası olmaya hazırlanıyoruz. Zengin ürün ailesiyle Everwell, hayatın her anında tüketicilere vitamin ve mineral desteği sunuyor. Tüm paydaşlarının iyiliği ve mutluluğunu merkeze alan lider gıda markası olarak takviye edici gıda alanında çok önemli işbirlikleriyle yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz."

"TÜBİTAK olarak özel sektör ile çalışmaya ve birlikte başarmaya devam edeceğiz"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da TÜBİTAK'ın sahip olduğu araştırma kabiliyeti ve kapasitesini Ülker'in gıda alanındaki önemli tecrübesiyle bir araya getirdiklerini aktararak, "Takviye edici gıdalar pazarında artan talebe karşılık sürdürülebilir, yenilikçi, bilimsel ve teknolojik çözümler üreten TÜBİTAK ile Ülker arasındaki bu çalışmanın kurum olarak önem verdiğimiz özel sektör işbirliklerine de iyi bir örnek teşkil ettiğini düşünüyoruz. TÜBİTAK olarak topluma fayda sağlayacak çözümler sunmak için özel sektör ile birlikte çalışmaya ve birlikte başarmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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