Zorlu Enerji'de Üst Yönetici (CEO) İbrahim Sinan Ak'ın yerini gelecek yıldan itibaren Elif Yener alacak. Zorlu Enerji'den yapılan açıklamada, 8 yıldır şirketin CEO'su olan Ak'ın görevini 1 Ocak 2025'ten itibaren Yener'e bırakacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, Ak'a, şirketin büyük dönüşüm sürecine sunduğu önemli katkıları, yenilikçi yaklaşımları ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığı için teşekkür etti.

Köksal, Yener'in bu göreve atanmasının, kendisinin uzun yıllara dayanan güçlü liderliği ve Zorlu Grubu'nun stratejik iş hedeflerinin yanı sıra grubun çeşitlilik ve kapsayıcılık yaklaşımının, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etme konusundaki kararlılığının da bir yansıması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yener'i yeni görevinden dolayı kutluyor, öncelikle Zorlu Enerji’nin ilk kadın CEO'su olması sebebiyle bu değişimin grubumuz için büyük önem taşıdığının altını çizmek istiyorum. Uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Yener'in, mali işler alanındaki başarılı kariyeri ve liderlik becerileriyle hem şirketimizde hem de enerji sektöründe önemli değişimlerin öncülüğünü üstleneceğine inancım tam. Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejimizin ilk günden bu yana liderlerinden biri olan Yener’in stratejik düşünme yeteneği, yenilikçi yaklaşımları ile tüm kadın çalışma arkadaşlarımıza da ilham vereceğine, şirketimizi daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceğe taşıyacağına gönülden inanıyorum. Kendisini tebrik ediyor, bu görev değişikliğinin kendisine ve grubumuza nice başarılar getirmesini temenni ediyorum."

Elif Yener Hakkında

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Elif Yener, 2004-2010 yılları arasında Denizbank’ta proje finansmanı alanında çalıştı. 2011 yılında ABD’de Columbia Üniversitesi’nde MBA programını tamamlayarak aynı yıl Zorlu Holding bünyesine katıldı.

2012 yılında Strateji ve İş Geliştirme Müdürü olarak atanan Elif Yener, 2014 yılından itibaren Zorlu Enerji Grubu’nda Mali İşler Grup Müdürü ve Mali İşler Direktörü görevlerini üstlendi. Yener, 1 Temmuz 2019 tarihinden bu yana Zorlu Enerji Grubu Mali İşler Genel Müdürü görevini yürütüyordu. Yener, Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) üyesi olup, UN Global Compact bünyesindeki CFO Koalisyonu tarafından yayımlanan Entegre SKA Yatırımları ve Finansman için CFO İlkeleri’nin imzacısıdır.

Elif Yener evli ve bir kız çocuğu annesidir.

