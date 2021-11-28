Flo Mağazacılık, yurt dışında güçlü mağazalaşma hamlesine “In Street” markasını da ekleyecek. Flo Mağazacılık CEO’su Burak Övünç, “2022’de 100 yeni mağaza açacağız. Yurt dışında açılması planlanan 50 mağazanın 15’i In Street mağazası olacak” diyor.

SİBEL ATİK satik@ekonomist.com.tr

14-27 Kasım 2021 tarihli sayıdan

Pandemi koşullarında yaşanan kapanmalarında etkisiyle e-ticaret tarafında hızlı büyüme yaşayan ve online satışın payını yüzde 18’e taşıyan Flo Mağazacılık, buradaki büyümenin yanı sıra mağazalaşma yatırımlarında da hız kesmedi. Flo’da 510, In Street’te 140 mağazaya sahip olan şirket, önümüzdeki yıl 100 yeni mağaza daha açmayı planlıyor.

Üstelik bunun yarısından fazlasını yurt dışında açmak üzere çalışan şirket, In Street markasını da yurt dışına açma yolunda ilerliyor. 21 ülkede 100’ün üzerinde mağazaya sahip olan marka, iki yıl içinde sadece yurt dışında 250 mağazaya ulaşmayı planlıyor.

Flo Mağazacılık CEO’su Burak Övünç, pandemiye rağmen hem e-ticaret hem de mağazalaşma yatırımlarında hız kesmediklerini söylüyor.

Yurt dışında mağazalaşma iştahlarının yüksek olduğunu aktaran Burak Övünç ile şirketin yeni dönem hedeflerini konuştuk:

Kapanmaların damgasını vurduğu ve bu yılın beş ayı kapalı kaldığınız dönemi de düşünürsek cirosal anlamda hangi noktaya geldiniz? Hedef nedir?

Geçen yıl yaklaşık 3,8 milyar TL ciro elde ettik. Muhtemelen bu yılı da 6 milyar TL ciro ile kapatacağız. Fakat önümüzdeki yıl yaklaşık 9,5 milyar TL ciro elde etmeyi hedefliyoruz. Çok kanallı bir şirket olduğumuz için ciro gelirlerimiz de bölünmüş durumda. Yani bu rakamın kabaca yarısını yurt dışı yapıyor. Fakat toptan işimiz de çok büyük hacimde ve toplam satışlarda yaklaşık yüzde 15’leri buluyor. Yüzde 20’ye yakın da e-ticaret kanalının payı var.

Ciroda yüksek artış hedefiyle satışta çok iyimser bir beklentiye sahip olduğunuz görülüyor. Bu iyimserliği ve cirosal büyümeyi nasıl açıklamak gerekiyor?

Türkiye çok dinamik ve insanların hareketli olduğu bir ülke. Ayakkabının tüketimini dışarı çıkmak da tetikliyor. Yani dışarıya çıktığınız an ayakkabı doğal olarak eskimeye başlıyor. Evlerden çıkılmayan süreçte satışlar pek olmamıştı, satın alma yapılmamıştı. Dolayısıyla bence biriken bir ihtiyaç vardı.

Biz bir kere net bir şekilde bunu gördük. İkincisi; insanlar dışarıya çıkıp alışveriş yapma keyfinden de yoksun kalmışlardı. Şimdi onu da telafi ediyorlar. Toplam üretiminiz nedir? Yaklaşık 4 milyon çifte yakın bir üretimimiz var. Türkiye’nin en büyük ayakkabı üreticilerinden biriyiz. Hedefimiz Şanlıurfa’daki ayakkabı üretimini 20 milyon çiftlere taşımak.

Şirketin yatırım gündeminden söz eder misiniz?

Pandemiye rağmen yatırımlarımızda hız kesmiyoruz. Yaklaşık 260 milyon TL civarında bir yatırım bütçemiz var. Bu rakamın yaklaşık yüzde 30’unu teknoloji yatırımlarına harcıyoruz. Fakat önümüzdeki beş yılda bu rakamı yüzde 50’ye taşımak istiyoruz. Satışlarda e-ticaretin şu an yüzde 18 olan payını daha da artırmak istiyoruz.

Tabii bu bizim bulunduğumuz coğrafyaların dijital olgunluğuna göre değişen bir parametre. Hedefimiz 2025’te online satışın payını yüzde 30’lara çıkarmak. Baktığınızda bizde onlinedan alışveriş yapan müşterinin yüzde 40’ı aynı zamanda offline’da da müşterimiz. İşte en sevdiğimiz müşteri profili de bu. Çünkü ne kadar çok temas kurabiliyorsak bizim için o kadar avantaj.

Mağazalaşma yatırımlarınızda son durum nedir?

Bu yıl 650 mağazaya ulaştık. Bunun 140 tanesi yurt dışında 510 tanesi Türkiye’de. Tam rakamı söylemek zor ama yıl sonunda 670’i geçeceğimizi öngörüyorum. Bu sene yaklaşık 80 mağaza açmış olacağız.

Önümüzdeki yıl Flo ve In Street’te 100 mağaza açma hedefimiz var. Bunun yarısını Türkiye’de yarısını yurtdışında açacağız gibi düşünebilirsiniz. Yani yurt dışında da hızlı mağazalaşıyoruz.

Yeni gireceğiniz pazarlar hangileri olacak?

Yeni açıldığımız Ukrayna’da 2022’de 30 mağazaya ulaşacağız. Makedonya, Kosova’da da mağaza açtık. Sırbistan’a ve Bosna Hersek’e ise önümüzdeki yıl gireceğiz. Fas bizim için güzel bir pazar oldu. Beş mağaza ile girdik, bu yılı 20 mağaza ile kapatacağız. Kazakistan’da pazar lideriyiz. Gürcistan küçük bir ülke ama altı mağazamız var.

Orada da pazar lideriyiz. Dolayısıyla yurt dışında mağaza açma iştahımız yüksek ve bu pazarlarda rekabet-çiliğimiz güçlü. Bol çeşit firmasıyız. Bu gücü yurt dışındaki hangi ülkeye götürsek açıkçası rekabette öne çıkıyoruz. Bunu çok açık olarak görebiliyoruz.

Dolayısıyla Flo’nun o anlamda önü çok açık ve Flo’yu bütün bu bahsettiğim coğrafyalarda çok hızlı büyütmek istiyoruz. İlk yurtdışı In Street mağazamızı da açacağız. Azerbaycan ve Gürcistan’da açmak üzereyiz.

In Street’de büyüme hedefi nedir?

In Street mağazalarında beş yıl önce spor ayakkabının tek adresi sloganıyla yola çıktık. Pandemi bu işi hızlandırdı. Artık spor ayakkabı mağazasından öte spor hayat tarzı mağazasına dönüşüyor. Şu anda 16 tane mağazamız bu spor yaşam tarzı formatında.

250 metrekare olan mağazalarımızı 600 metrekareye çıkardık ve içinde yaklaşık yüzde 50 oranında tekstil de ekledik. O nedenle Türkiye başta olmak üzere hedefimiz, In Street’te 200 mağaza açmak. Ama potansiyelin 300-350 mağaza olduğunu düşünüyoruz. Çünkü In Street gerecekten çünkü çok iyi gidiyor.

RAKAMLARLA FLO MAĞAZACILIK

2021 fi 6 milyar TL,

2021 ciro hedefi 9,5 milyar TL.

4 milyon çift ayakkabı üretiyor.

Yatırım bütçesi 260 milyon TL.

510 tanesi yurtiçinde, 140 tanesi yurtdışında toplam 650 mağazası bulunuyor.

“MARKA SATIN ALMA ALTERNATİFLERİNE SICAK BAKIYORUZ”

“Yeni bir marka satın alma konusunda girişimimiz var. Avrupa’da iyi bir toptan dağıtım ağımız oluştu. Buradaki önemli zincir mağazalarla iyi ilişkimiz oluştu. Özellikle Lumberjack’te, bunu geliştirmeye başladık. Tabii pandemi işleri biraz değiş¬tirdi ve pazar e-ticarette kaydığı için belli markaları alıp dağıtmak da kolaylaştı.

Bu nokta da Avrupa’daki dijital pazaryerleriyle güzel bir iş ilişkimiz oluşuyor. Bunun bir gereği olarak Almanya’da büyük bir lojistik operasyon merkezi kuruyoruz. Outdoor spor ürünleri alanında kuvvetli bir şirketiz ve pazarın da buraya gittiğini görüyoruz.

O nedenle bu tür markalarla ilgiliyiz. Hem lisans hem de satın alma alternatiflerine sıcak bakıyoruz. Bu doğrultuda ilgilendiğimiz markalar da var.”