4 milyarlık ciroyu 2023 yılına öteledik
Eren Holding, 2018’i 2,7 milyar dolarlık ciro ile kapattı. Bu yıl ise mevcudu korumayı planlıyor.
Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, “Ekonomideki yavaşlama ile daha evvel öngördüğümüz 4 milyar dolarlık ciro hedefimizi 2023’e öteledik” diyor.
Ahmet Eren ile grubun yeni dönem hedeflerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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