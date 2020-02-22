400 milyon TL’lik yatırım yapacağız - Ekonomist

400 milyon TL’lik yatırım yapacağız
Enerji, yem, sentetik tekstil alanlarında yatırımları olan Yırcalı Holding, enerji altyapı ve müteahhitliğinde de alanının en büyüklerinden biri.
Enerji sektöründe yenilenebilir alandaki üretiminin yanı sıra güç ve dağıtım trafosu üretiminde Türkiye’deki ilk üç şirketten biri olan grup, bu alandaki iddiasını güçlendirmek için yeni bir yatırıma başladı.
2,1 milyar TL cirolu grubun Balıkesir’deki iki tesisinde yapacağı yeni yatırımla üretim kapasitesini artıracağını aktaran Yırcalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, yaklaşık 400 milyon TL’lik bu yatırımla 300 kişiye ek istihdam sağlayacaklarını dile getiriyor.
Üretimde ise Hatay ve Antalya’da rüzgar enerji santrali kuracaklarını aktaran Rona Yırcalı ile grubun planlarını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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