ABD’de burs imkanı Avrupa’dan fazla

Kasım 27, 2019 0 Yorum 29 Okunma
ABD’de burs imkanı Avrupa’dan fazla

Uluslararası ödüllü eğitim danışmanı Oya Christie Miller ile global büyüme, markalaşma stratejisti ve yatırımcı eğitim danışmanı Yeşim Erez’in kurduğu Admittance Education, yurtdışında eğitim görmek isteyen yüzlerce Türk öğrencinin “birinci lig” üniversitelerine yerleşmelerine danışmanlık yapıyor.

Yurtdışı eğitim başvurusundan önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar olduğunu vurgulayan Yeşim Erez, “ABD’de burs imkanları Avrupa ve İngiltere’ye oranla çok daha geniş.

Ancak ABD’de hangi okullarda bursu arayacağınızı bilmek çok önemli” diyor. Erez, sorularımızı yanıtladı

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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