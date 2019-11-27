ABD’de burs imkanı Avrupa’dan fazla
Uluslararası ödüllü eğitim danışmanı Oya Christie Miller ile global büyüme, markalaşma stratejisti ve yatırımcı eğitim danışmanı Yeşim Erez’in kurduğu Admittance Education, yurtdışında eğitim görmek isteyen yüzlerce Türk öğrencinin “birinci lig” üniversitelerine yerleşmelerine danışmanlık yapıyor.
Yurtdışı eğitim başvurusundan önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar olduğunu vurgulayan Yeşim Erez, “ABD’de burs imkanları Avrupa ve İngiltere’ye oranla çok daha geniş.
Ancak ABD’de hangi okullarda bursu arayacağınızı bilmek çok önemli” diyor. Erez, sorularımızı yanıtladı
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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