Tera Yatırım Genel Müdürü Dr. Abdülkadir Çakır; 1.300’ü ana destek olarak hesapladığı BİST’in bu seviyeleri test ettikten sonra yükseleceğini tahmin ediyor. “Borsa, 2021’i 1.700’lerde tamamlar” diyen Çakır’a göre, yükselişte ucuz kalan bankalar başı çekecek.

Piyasalar, son dönemde ABD 10 yıllık tahvil faizlerine odaklanmış durumda. Yurt içinde de faizlerde yükseliş eğilimi var. Enflasyonist baskı ve azalan risk iştahıyla piyasalarda dalgalı seyir hakim. Mart ayı ortalarında 1.580’lere yükselerek rekor kıran BİST-100’de, geçen hafta 1.400’lü seviyeler görüldü.

Bu süreçte faizlerin seyri, yatırım eğilimini ve risk iştahını şekillendirmeye devam edecek. Tepe seviyesini görmediği kaydedilen enflasyon, Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki TCMB’nin politikaları, pandemi tedbirleri ve aşılanma süreci de piyasaların radarında olacak.

Piyasalardaki bu tabloyu ve öngörüleri, Tera Yatırım Genel Müdürü Dr. Abdülkadir Çakır ile konuştuk. Mevcut durumu ‘düzeltme hareketi’ olarak gören Çakır, BİST’te yılsonu için 1.700 ve üzerini işaret ediyor.

Tera Yatırım’ın model portföyünde ise Garanti BBVA, İş Bankası C, Kordsa, Özak GYO, Sabancı Holding, Vakıfbank, Vestel ve Yapı Kredi Bankası (YKB) var. Model portföyü beklentileri dışarda bırakarak hazırladıklarını söyleyen Abdülkadir Çakır; bu algoritmada hisselerin betalarını, F/K ve PD/DD oranlarını, aktif kârlılık, öz sermaye kârlılığı gibi rasyoları dikkate aldıklarının da altını çiziyor.

Dr. Abdülkadir Çakır’ın sorularımızı yanıtladı.

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