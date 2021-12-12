Tosyalı Holding, Anadolu 500 listesinde bu yıl beş şirketiyle yer aldı. Tosçelik şirketiyle listenin zirvesinde yer alan Tosyalı Holding’in patronu Fuat Tosyalı, elde ettikleri başarıda aralıksız yatırımın büyük etkisinin olduğunu söylüyor.

İskenderun’da 4 milyon ton yassı çelik üretimi yapacak tesisin temellerini atan Tosyalı Holding, devreye aldığı stratejik yatırımların da katkısıyla Anadolu 500 sıralamasında lider oldu.

Tosçelik Profil şirketiyle listenin ilk sırasında yer alan Tosyalı Holding, listeye beş şirketiyle girmeyi başardı. Grubun listedeki diğer şirketleri; Tosçelik Filmaşin, Tosyalı Demir Çelik, Tosçelik Spiral Boru ve Tosyalı Toyo Çelik.

Geçen yıl 3,5 milyar dolar ciro elde ettiklerini söyleyen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Yıllardır işimize aralıksız yatırım yapıyoruz” diyor.

Bunun başarıda önemli bir payı olduğunu aktaran Tosyalı, yurtdışında Angola ve Cezayir’deki yatırımlar da düşünülürse beş yılda 5,5 milyar dolarlık toplam yatırım yapmış olacaklarını kaydediyor.

Yatırımlar ve ihracatın güçlü katkısıyla bu yıl 6 milyar dolar ciroyla kapatmayı planladıklarını ifade eden Fuat Tosyalı, sorularımızı yanıtladı:

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