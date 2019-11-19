Dijital tarım ile maliyetler yüzde 50 düşecek
Avrupa’nın en büyük tarım ülkesi olan Türkiye’de, milyonlarca çiftçinin teknolojiyi kullanarak daha verimli üretim yapması ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor.
Bu ihtiyaçtan hareketle Vodafone ve Türkiye İş Bankası işbirliği ile “Dijital Tarım Projesi” hayata geçirildi. Projenin tarım dünyasına getireceği yenilikleri Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin Bakiler ile konuştuk.
Teknolojideki baş döndüren gelişim tarım sektörüne nasıl yansıyor?
Pek çok sektörde olduğu gibi tarımda da teknoloji kullanımı artıyor. Dijital teknolojilerle, çiftçinin iş yapış şekilleri tamamen değişiyor.
Çiftçinin günlük operasyonları büyük oranda hafifliyor ve hayatı kolaylaşıyor. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin her noktasında kullanılan cihazlar akıllı hale geliyor. Tüm faaliyetlerde otomasyon sistemleri ve ölçümler mobil cihazlar üzerinden yönetiliyor. Nitelikli veri, tek merkezde toplanıyor. Hatalı üretim metotları değiştiriliyor. Toprak, 7/24 kontrol altında tutuluyor.
Özetle, çiftçiye maliyet, zaman ve verim avantajları sağlanıyor. Vodafone Business olarak, dijital tarım sistemlerimizle dijital dönüşümü tarım sektöründe de sağlamak ve verimlilik çalışmalarımızla tarımsal üretimi geliştirmek istiyoruz.
Dijital Tarım Projesi tarımsal üretime ne gibi yenilikler getiriyor?
Vodafone olarak, dijital tarım sistemlerimizle dijital dönüşümü tarım sektöründe de sağlamak ve verimlilik çalışmalarımızla tarımsal üretimi geliştirmek istiyoruz. Bu hedefle, Türkiye İş Bankası işbirliğiyle, Dijital Tarım Projesi adı altında yeni bir proje başlattık.
Proje kapsamında sunduğumuz Dijital Tarım İstasyonu, toprağın nemini ve kalitesini, ayrıca hava durumunu anlık takip eden; haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veren bir ürün. Çiftçilere tarımsal işlemlere dair sulama ve gübreleme zaman önerileri sunabiliyor. Toprak sıcaklığı ve nemine bağlı tohum ekim zamanı öneriyor.
Gübreleme, ilaçlama, budama, hasat zamanına yönelik iş planlaması yapılmasına yardımcı oluyor. Bu ürünle, tarımsal veriler anlık takip edilip depolanıyor, analiz ediliyor ve güvenilir bir şekilde raporlanabiliyor. Bu verilerle risklere karşı efektif önlemler alınarak daha güvenli tarım üretimi yapılması ve üretimin artırılması mümkün oluyor.
Ürünün bir güzel yanı da uzaktan takibi mümkün kılması. Tüm uyarılar çiftçilere online olarak gidiyor. Çiftçiler de kameraları aracılığıyla tarlalarını canlı olarak uzaktan takip edebiliyor. Başka bir deyişle, İstanbul’daki ofisinizden Mersin’deki tarlanızı izlemeniz mümkün oluyor.
Projenin üretim verimliliğine nasıl bir katkısı olacak?
Tarımsal IoT çözümlerinin verimli kullanılması halinde üretimde ve kalitede en az yüzde 25 artış olabileceği gibi, girdi maliyetlerinde de yüzde 50’e kadar tasarruf sağlanabileceğini söyleyebiliriz.
İş Bankası ile yaptığımız güçbirliği ile müşterimize hem teknolojiyi hem de finansmanı aynı anda temin edebileceği entegre bir çözüm sunuyoruz. Böylece, tarım bankacılığına da bir yenilik getirmiş oluyoruz. Bu işbirliğiyle, tarımda dijitalleşmenin hız kazanacağına ve yaygınlaşacağına inanıyoruz.
Sunduğumuz çözümle, çiftçilerimiz tarlasını ve mahsulünü sağlama alabilecek. Böylece, hem çiftçimiz hem Türkiye kazanacak.
Dijital Tarım projesi kapsamında kaç istasyon devreye alınacak?
Dijital Tarım Projesi kapsamında, ilk etapta Mersin’in Silifke İlçesi’nde 10 istasyon kurulumu gerçekleştirildi. Türkiye İş Bankası ve Vodafone işbirliği ile başlatılan pilot projeye önümüzdeki dönemde 20 istasyon ile devam edilecek. Toplam 30 istasyonun devreye alınacağı pilot proje, Dijital Tarım Projesi’nin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.
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