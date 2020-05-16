Almanya merkezli dünyanın en büyük online yemek siparişi platformu Delivery Hero tarafından 2015’te 589 milyon dolara satın alınan Yemeksepeti, geçen 20 yılda online siparişin en önemli adresi oldu.

Koronavirüsle birlikte her ne kadar yemek siparişleri azalsa da, Yemeksepeti, bünyesindeki Banabi ve Vale girişimleriyle artan online sipariş trafiğini doğru yönetebilme hedefiyle işe alım yapmaya devam etti.

Toplamda 3 bin 800 kişilik bir ekiple hizmet veren şirket, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart’tan bu yana bin kişilik yeni işe alım yaptı.

2001 yılında kurduğu şirketinde son beş yıldır profesyonel olarak yöneticilik yapan Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, koronavirüsle birlikte online sipariş kültürünün yemekten market alışverişine kadar daha geniş bir alana yayıldığını söylüyor. Aydın ile Yemeksepeti’nin yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.