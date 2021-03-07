Müteahhitlikten enerji ağırlıklı bir holdinge dönüşen ve geçen yılı yaklaşık 14 milyar TL ciro ile kapatan Alarko Holding, 2021’de sadece elektrik dağıtım alanına 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapmayı hedefliyor.

Holding; elektrik dağıtımda trafo yenileme, genişleme ve kayıp kaçağın önlenmesine yönelik yatırımların yanı sıra yenilenebilir enerjide de önemli bir adım atacak.

Elektrik dağıtımda 2 milyonun üzerinde tüketiciye ulaşan ve bu alanda önemli bir kapasiteye sahip olan grup, güneş, rüzgar ve su alanında ise 90 megavat olan kapasitesini 500 megavatın üzerinde bir kapasiteye taşımayı hedefliyor.

Alarko Holding CEO’su Ayhan Yavrucu, bugün grubun gelirlerinin önemli bir kısmının enerji tarafında olduğunu ifade ediyor.

Bu alanda yenilenebilir enerjiye dönük yatırımlarını artıracaklarını, elektrik dağıtım ve perakende tarafında ise yenilemelerle kaliteyi yükselteceklerini kaydeden Yavrucu, müteahhitlikte ise yurtdışı odaklı ilerlediklerini belirtiyor.

Bu yıl en az yüzde 15 büyüme planladıklarını dile getiren Ayhan Yavrucu ile grubun 2021 yatırım gündemini konuştuk. Ayhan Yavrucu’nun sorularımıza verdiği yanıtlar Ekonomist’in bu haftaki sayısında okuyabilirsiniz?

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.