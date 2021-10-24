Kullanıcıların canlı yayınlar aracılığıyla satıcılarla direkt iletişim kurarak ürünleri yakından inceleyebildikleri ve soru sorabildikleri bir online alışveriş platformu olan Vidyodan; satıcıları, influencerları ve tüketicileri bir araya getiren sistemiyle standart alışveriş uygulamalarından ayrılıyor. Vidyodan CEO’su Yusuf Mert Yılmaz, “İki yıl içerisinde 20 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz” diyor.

KOBİ Girişim Ekim 2021 tarihli sayıdan

Canlı yayın satış platformlarının Türkiye’deki ilk örneği olan Vidyodan üzerinden alışveriş yapanlar, aynı zamanda katıldıkları canlı yayınlarda hayranı oldukları influencerları da izleme ve yorum yaparak sohbetlere katılma şansına sahip oluyor.

Markaların Vidyodan uygulaması üzerinden yaptığı canlı yayınlar kaydedildiği için söz konusu yayınlara katılamayan kullanıcılar daha sonra da videoları izleyip istediği ürünü satın alabiliyor.

Vidyodan CEO’su Yusuf Mert Yılmaz ile verdikleri hizmetleri ve gelecek planlarını konuştuk.

Şirket hakkında kısa bilgi verir misiniz?

Dünyada yükselen e-ticaret trendi ‘canlı yayında satışı’ı Türkiye’de ilk uygulan platform olarak kullanıcımızla Mayıs 2021’de buluştuk. Amacımız canlı yayından satılabilecek her türlü ürün ve hizmeti bulabileceğiniz bir satış platformu haline gelmek. Vidyodan içerik yaratmakta derin bir bilgisi olan Onedio tarafından kuruldu.

Teknoloji ortağı ise VNGRS. Markamız başlangıç safhasında çok değerli başka yatırımcılarımızın da katılımıyla 1 milyon dolarlık ön tohum yatırımı aldı. İki sene içerisinde 20 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz.

Nedir canlı yayından satış?

Basitçe ürünlerin canlı yayında tanıtıldığı, denendiği ve izleyicilerin merak ettiklerini sorarak anında cevaplarını bulduğu bir satış şekli. Fiziksel mağaza ziyaret ederek, satış danışmanlarından bilgi alma deneyimi ile e-ticaret deneyimi ile birleştiriyor.

E-ticaretin sadece fotoğraflara bakarak, yorumları okuyarak satın alma kararı verme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Üstelik alıştığımız güvenilir ödeme sistemleri de canlı yayına entegre olduğu için canlı yayını terk etmeden, herhangi başka bir siteye yönlendirilmeden tüm alışveriş deneyimini tamamlamanızı sağlıyor.

Çin’de büyüyen ve tüm dünyaya yayılması beklenen ‘canlı yayında satış’ (live stream shopping, live commerce) e-ticaret ve sosyal alışveriş deneyimini birleştiriyor. Kullanıcıların canlı yayına katılarak sunulan ürünlerle, satıcılarla alakalı sorulara anında cevap buldukları canlı yayından satışın hem perakende hem de e-ticaret dünyasında devrim yapması bekleniyor.

Vidyodan’da sadece canlı yayından mı satış yapılıyor?

Aslında adından da anlaşılacağı gibi Vidyodan on binlerce ürüne ait deneyim videosunu bulabileceğiniz bir platform. Uzmanlarımız popüler ürünleri kullanıcılarımız için deniyor, kullanım detaylarını gösteriyor. Örneğin makyaj malzemelerinin açık renkli tende nasıl durduğunu, nasıl uygulanmasını gerektiğini gösteriyor hatta kokusunun nasıl hissettirdiğini paylaşıyor.

Aynı zamanda bunları canlı yayınlarda da yapıyoruz. Böylece kullanıcılarımız interaktif bir şekilde katılarak akıllarındaki soruları soruyor, ürün hakkında bilgi alıyor, şeklini, boyutunu kendi gözleriyle görüyorlar. Özel fırsatlarla dolu olan canlı yayınlar, katılanların deneyimlerini paylaştığı, sorularını sorduğu sosyal ve interaktif bir alışveriş deneyimine dönüşüyor.

Çalışan sayınız? Merkeziniz nerede, ne kadar büyüklüğe sahip?

Şu anda 40 kişilik bir ekibimiz var. Merkezimiz ve ana stüdyolarımız İstanbul’da. Ama uygulamanın gücü sayesinde 7/24, her türlü mekandan sadece bir akıllı telefonla yayın yapabiliyoruz. Açık havada jimnastik yaparken, Boğaz’da kamp sandalyesiyle keyif yaparken, Haliç’te yelken gezisi yaparken bile yayınlar gerçekleştirdik.

Faaliyet alanlarınız neler?

İlk etap olarak e-ticarete yeni bir soluk getirmekle başladık. Popüler ürün ve markaları Vidyodan platformuna taşıdık. An itibariyle yüzlerce global, yerel ve butik markanın ürünlerini sunuyoruz. Aynı zamanda KOBİ segmentindeki markalara da alternatif bir satış kanalı sunuyoruz.

Bu şekilde Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna ‘’canlı yayından satış” anlamında liderlik ediyoruz. Şu anda dileyen herkes Vidyodan üzerinde canlı yayın açabilir. Ancak satıcı olmak ve ödeme alabilmek için onaylı mağaza olmanız gerekiyor. Bunun için de ekibimizle irtibata geçmeniz ve evrakları tamamlamanız yeterli.

Sonrasında ücretsiz sunduğumuz mağaza açma, yayın başlatma ve ödeme alt yapısı servislerimizi kullanabilirsiniz. İkinci etap ise ikinci el ürünlerin de satış platformu olmak. Örneğin evinizde artık ihtiyacınız olmayan eşyaları, kıyafetleri de canlı yayında anlatabileceğiniz, gösterebileceğiniz ve satışa sunacağınız platform olacak Vidyodan. Burada önemli olan ürün orijinalliği ve ödeme garantisi.

Her iki tarafında onayı üzerine satışın gerçekleşeceği güvenli ödeme altyapımızı geliştirmeye başladık. Sonrasında da canlı yayından hizmet satışları gelecek. Özel dersler, istek parça, kişiye özel tarot falı…

Canlı yayında satışa Türk insanının bakışı nasıl? Pandeminin etkisi var mı?

Türkiye gerek yüzde 72’lere gelen online alışveriş oranıyla gerekse de yüksek video içerik tüketim alışkanlığıyla canlı yayından satış deneyimi için hazır. 6 aylık süreç esnasında kullanıcıların ürünlerle, markalarla, sunucularla etkileşim oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz.

Türkiye’de toplam ziyaretlerin e-ticarete dönüş ortalaması yüzde 2 civarında iken canlı yayından satışlarda bu rakamın çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Pandemideki kısıtlamalar ve hâlâ salgının devam etmesi nedeniyle insanlar mağazalara fiziki olarak gitmekten imtina ediyor.

Bu nedene bağlı olarak da artık daha fazla kişi online alışverişe yöneldi. İşte tam bu noktada Vidyodan, e-ticaretin alışılagelmiş 2 boyutlu deneyiminin yerine istediği ürünü interaktif, sosyal bir ortamda, görerek ve sorarak almasını mümkün kılıyor.

Yurtdışı hizmetleriniz var mı? Yoksa, yurtdışına açılma planlarınız var mı?

Şu anda yurt dışında herhangi bir faaliyetimiz bulunmuyor. Çok yeni bir kuruluşuz. Türkiye’de adım adım ilerleyerek hedeflerimize ulaştıktan sonra yurtdışına açılmayı istiyoruz.

“CANLI ALIŞVERİŞ YAPAN SAYISI 500 MİLYONU GEÇİYOR”

“Dünyada e-ticaretin en büyüğü olan Çin, 2018 yılından başlayarak canlı yayından satışı da yeni formuna sokan ülke oldu. Haziran 2020’de açıklanan rapora göre Çin’in toplam internet kullanıcı sayısı 940 milyon kişi. 750 milyon kişi ise internet üzerinden alışveriş yapıyor.

Haziran 2020 tarihinde canlı yayın üzerinden alışveriş yapan kişi sayısı ise 310 milyon idi. Yani tüm internet kullanıcılarının yüzde 32 ve internet üzerinden alışveriş yapanların yüzde 41’inden fazlası. Üstelik bu rakamlara sadece 2,5 yılda gelindi. Aynı araştırmada canlı yayından alışveriş yapan kullanıcıların sayısının 2020 yılı sonunda 500 milyonu geçmesi beklendiği paylaşılıyor.

Kullanıcı sayısındaki büyümenin yanı sıra yaratılan ciro anlamında da 2020 sonunda, 2019 rakamını ikiye katlayarak 141 milyar dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. 2019 yılında canlı yayından satışın toplam internet alışverişi üzerinden aldığı pay yüzde 5 iken, 2020’de yüzde 10, 2021 sonunda da yüzde 15 olması bekleniyor.