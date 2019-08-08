Kullanıcı deneyimini mükemmelleştireceğiz
Dakikalar içinde teslimat hizmeti sunan mobil uygulama Glovo, Türkiye’de geçtiğimiz yıldan bu yıla 200 binden fazla aktif kullanıcıya ulaştı.
Burcu Tuvay
btuvay@ekonomist.com.tr
Sadece hızlı değil, aynı zamanda da kaliteli büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Glovo CTO’su Mustafa Sezgin, “Platformda yer alan kuryelerin kalitesini korumayı, siparişlerin ve destek merkezimizden aldığımız deneyimi her geçen gün iyileştirmeyi, kısacası kullanıcı deneyimini mükemmelleştirerek büyümeyi hedefliyoruz” diyor.
Dünyanın en hızlı büyüyen teslimat uygulamalarından biri olan Glovo, yatırımlarla büyüyor. 2015 yılında Barselona’da kurulan ve Türkiye’de de hizmet veren Glovo, D serisi yatırım turunu 169 milyon dolar ile tamamladı.
Kullanıcıların mobil uygulama üzerinden, yemekten market alışverişine, kişisel bakımdan hediyelik eşyaya kadar geniş bir ürün gamında diledikleri ürünü sipariş etmelerini sağlayan Glovo, bu yatırımla sunduğu müşteri deneyimini mükemmelleştirmeye odaklanacak.
Şu anda İstanbul, İzmir ve Ankara’da 200 bini aşkın aktif kullanıcıya, bin 500’den fazla iş ortağı ve 2 bin kurye ile hizmet veriliyor. Operasyon alanlarını her geçen gün daha da genişlettiklerini söyleyen Glovo CTO’su Mustafa Sezgin, sadece hızlı değil, aynı zamanda da kaliteli büyümeyi hedeflediklerini ifade ediyor.
Sezgin, “Kullanıcıların memnuniyeti bizim için en önemlisi. O nedenle operasyon sürelerimizi optimum sürelerde tutmak, platformda yer alan kuryelerin kalitesini korumak, siparişlerin ve destek merkezimizden aldığımız deneyimi her geçen gün iyileştirmek, kısacası kullanıcı deneyimini mükemmelleştirerek büyümeyi hedefliyoruz” diyor. Mustafa Sezgin, sorularımızı şöyle yanıtladı:
Genç ama global bir şirket olarak Glovo’nun marka yolculuğunu anlatır mısınız?
Glovo, 2015 yılında İspanya’da henüz 23 yaşındayken Oscar Pierre ve ortağı Sacha Michaud tarafından kurulan bir girişim ve temel olarak yaptığımız kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını onlara ulaştırmamız.
Bünyemizdeki tüm restoran, cafe ve marketin yanı sıra, istediğiniz herhangi bir noktadan herhangi bir şeyi de kullanıcılarımıza ulaştırabiliriz. İster unuttuğunuz bir eşyanız olsun, ister kitapçıdan aldırmak istediğiniz bir kitap ya da gece yarısı ihtiyacınız olan lens suyu, bunları dakikalar içinde kullanıcılara getiriyoruz.
Girişimciler markayı nasıl kurmaya karar veriyor?
Kuruluş hikayesi de aslında oldukça ilginç. Kariyer yolculuğuna Boeing’de aerodinamik mühendisi olarak Oscar, sonrasında bu sektörün kendisi için uygun olmadığı anlayıp, aslında insanların ihtiyaçlarını onlara ulaştırma fikrinin cazipliğini düşünerek Glovo’yu kuruyor. Başlangıçta kendisi sipariş dağıtırken, sonrasında insanların günler geçtikçe artan talebi sayesinde birçok yatırım alıyor ve Glovo her geçen gün büyüyen, başarılı bir girişim haline geliyor.
Peki marka bugün ne kadarlık bir büyüklüğe ulaştı?
Glovo beklentileri çok aşan bir firma oldu. Rakamlarla ifade etmek gerekirse sadece dört yılda 23 ülkede, 178 şehirde toplam 1,7 milyon aktif kullanıcıya ulaştı ki bu beklenmeyen bir başarı oldu. Girdiğimiz hemen hemen tüm ülkelerde ya 1 ya 2 numarayız.
Tüm bu başarılar sayesinde 160 bin dolarlık yatırımla başladığımız bu yolculukta dört yıl içinde aldığımız yatırım rakamı 340 milyon dolara ulaştı.
Türkiye’de Glovo’nun ulaştığı konum nedir?
Bir yıl önce girdiğimiz Türkiye’de de tüm dünyada olduğu gibi hızla büyüyoruz. Şu anda İstanbul, İzmir ve Ankara’da 200 bini aşkın aktif kullanıcımıza, bin 500’den fazla iş ortağı ve 2 bin kuryemiz ile hizmet veriyoruz. Türkiye’de de bu alanda girişimlerin sayısını artıyor.
Sizi rakiplerinizden farklı kılan alanları nasıl tanımlıyorsunuz?
Kullanıcılarımız için bizim rakiplerimizden en önemli farkımız teknolojimiz çünkü teknolojimiz sayesinde kullanıcılarımız için uzun teslimat sürelerini hayatlarından çıkarıp şehirden ihtiyaçları olan her şeyi onlara ulaştırmayı vaat ediyoruz.
Bu başka rakiplerde olmayan bir yenilik. Glovo ile en sevdiğiniz kahveciden kahveniz, başka hiçbir yerde olmayan restoranlardan yemeğiniz, ünlü marketlerin geniş portföyünden market alışverişiniz ya da işyerinde unuttuğunuz laptop şarj aletiniz dakikalar içinde kapınıza geliyor.
Üstelik kendi platformumuzdaki kuryeler ile çalıştığımız için, sadece halihazırda dağıtım yapmayan yerleri de bünyemize katabiliyoruz. Bunun dışında iş ortaklarımıza ve platformumuzda yer alan kuryelerimize sağladığımız avantajlar var.
Ne gibi avantajlar sağlıyorsunuz?
İş ortaklarımız için, hem onları binlerce yeni müşteriye ulaştıran bir kanal oluyoruz hem de kuryesi ya da yatırımı olmayan birçok işyerini hiçbir yatırıma gerek kalmadan dijitalleştiriyoruz. Kuryeler için ise en önemli konu kazanç ve Glovo alanında en çok kazandıran firma. Bunu da yine teknolojimiz sayesinde gerçekleştiriyoruz.
Kuryelerimizi bir restorana bağlı kalmayıp yüzlerce restoran ile çalıştıkları ve restorana geri dönerek vakit kaybetmedikleri için verimliliği arttırıyoruz. Yine aynı şekilde kuryenin restorana ulaşması ile yemeğin hazırlanma süresini birbirine denk getirerek, vakit kaybını önlüyor, verimliliği arttırıyor, tüm bunların sonucunda da kazancı arttırıyoruz. Tüm bunlar Glovo için rekabetten önemli ayrışma noktaları.
2019 yılı için büyüme hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?
Bir girişim firması olarak oldukça hızlı bir büyüme planına sahibiz. Operasyon alanımızı her geçen gün daha da genişletiyoruz. Ancak burada bizim için en önemlisi sadece hızlı değil, aynı zamanda da kaliteli büyüme. Kullanıcıların memnuniyeti bizim için en önemlisi.
O nedenle operasyon sürelerimizi optimum sürelerde tutmak, platformda yer alan kuryelerin kalitesini korumak, siparişlerin ve destek merkezimizden aldığımız deneyimi her geçen gün iyileştirmek, kısacası kullanıcı deneyimini mükemmelleştirerek büyümeyi hedefliyoruz.
Bundan sonra hangi ülkelere açılmayı planlıyorsunuz?
Şu anda Avrupa’da, Güney Amerika’da ve Ortadoğu bölgesinde operasyonumuz var. Buna ek olarak son dönemde Afrika’da operasyonlarımız başladı, Kenya ve Fildişi Sahilleri bölgesine açıldı. Ayrıca yakın dönemde Orta Asya’da Kazakistan bölgesine de açıldık. Biz büyümeye devam ettikçe, ilerleyen dönemlerde de yeni ülkelere girmeye devam edeceğiz.
2019 ve 2020 yılı yatırım planlarınızdan bahsedebilir misiniz?
Yakın zamanda D serisi yatırım turumuzu 169 milyon dolarlık bir yatırımla tamamladık. Aldığımız bu yatırımı temel olarak teknoloji ekibimizi büyütmeye ve hizmet ağını genişletmeye aktaracağız.
Kullanıcılarımıza sunduğumuz deneyimi geliştirmek için çalışacak 300 yeni teknoloji mühendisini kadromuza dahil etmeye karar verdik. Bir teknoloji firması olarak hedefimiz bu alanda yapacağımız yatırımlar ile birlikte, ilerleyen dönemde teslimat sürelerini kısaltacak ve kullanıcı deneyimini mükemmelleştirecek yeni projelerimiz olacak.
“GİRİŞİMCİLİK RUHUMUZU KAYBETMİYORUZ”
Glovo’nun başarısı insan odaklı olmasından ve kuruluş öyküsünden gelen dinamizminden geliyor. Bizim için insan en önemli unsur. Kullanıcılarımızı, kuryelerimizi ve çalışanlarımızı memnun etmeye odaklı çalışıyoruz; düzenli olarak onları dinlemeye, anlamaya ve öğrendiklerimiz ile Glovo’da yaşadıkları deneyimi iyileştirmeye kısacası tüm paydaşlarımız için daha iyi bir kaynak sağlayıcı olmaya odaklanıyoruz.
Bunun dışında biz tam bir girişimcilik ruhuyla çalışan ve çok genç, dinamik bir ekibe sahip global bir markayız. Onlarca ülkede hizmet veriyor olsak da girişimcilik ruhumuzu ve heyecanımızı kaybetmiyoruz. Bu dinamik yapı kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını anlamak, bu ihtiyaçlara göre hızla stratejiler geliştirmek ve hızlı bir şekilde hayata geçirmek için bize güç veriyor.
“TOPLUMA KATKI SAĞLIYORUZ”
“Glovo kuramsal sosyal sorumluluk konusunda son derece duyarlı bir firma. Tüm dünyada aktif olarak ilerleyen projemiz “Glovo Cares” kapsamında tüm dünyada bünyemizde yer alan çalışanlarımız her ay düzenli sipariş dağıtıyor ve dağıttıkları sipariş başına bir kazanç elde ediyorlar.
Bu kazanç daha sonra her ülkenin seçtiği bir yardım kuruluşuna bağışlanıyor. Amacımız çalışanlarımızın operasyonu daha iyi anlamasını sağlarken, içinde bulunduğumuz topluma katkıda bulunmak”
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