Kamu bankaları tarafından uygulanan faiz indirim kampanyaları, konut sektörüne tarihi rekor kırdırdı. Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, “2020, mortgage kullandırımları açısından, tarihte en fazla büyünen yıl olacak” diyor.

Konut sektörü geçen yılın son döneminde başlayan hareketlenmelerle beraber 2020’ye iyi başlamıştı. Pandemiyle birlikte piyasalarda oluşan belirsizlikler ve yasaklar nedeniyle sektör nisan ve mayısta çok yavaşladı.

Şantiyelerin büyük kısmı durdu. Mayıs ayı sonunda kamu bankalarınca uygulanan faiz kampanyası ile bekleyen ve biriken talep, bir anda konut alımına döndü. Konut kredi kullanımları arttı.

Temmuz ayında sektördeki büyüme, geçen yılki toplam büyümenin üç katına yaklaştı. Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Murat Atay ile sektörü ve kredi kullanım oranlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.