Senegal’de mobilya fabrikası kuracağız
2019 yılını yüzde 10 küçülmeyle kapatan mobilya sektörü, önceki hafta yapılan KDV indirimiyle 2020 yılında güçlü büyümeye odaklandı.
Doğtaş ve Kelebek markalarıyla sektörde üç büyük oyuncudan biri olan Doğanlar Yatırım Holding de bu yıl sadece mobilya işinde yüzde 40 büyüme hedefi belirledi.
Bu büyümeye yurtdışından da önemli bir katkı bekleyen holding, mobilya üretimi için Senegal’de harekete geçti.
Senegal’de yatak, döşeme, koltuk üretimi yapacak tesisin temelini attıklarını ve yıl sonunda üretime başlayacaklarını aktaran Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Kazakistan’da da üretime dönük girişimleri olabileceğini söylüyor.
2019 yılını 1,1 milyar TL ciro ile kapatan holdingin bu rakamı yeni girişimlerle 2 milyar TL’ye çıkarmayı hedeflediğini dile getiren Doğan ile grubun yeni dönem planlarını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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